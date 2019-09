Tokyo, 7 set – “Un Paese che non ha paura della sua storia e che guarda al futuro ridando vigore agli emblemi della sua antica grandezza”. Con queste parole il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato il via libera del governo all’utilizzo della vecchia bandiera imperiale altrimenti nota come “del Sole Nascente”.

La bandiera imperiale torna “ufficiale”

Nata ufficialmente durante il periodo Edo, il vessillo – un sole rosso da cui dipartono 16 raggi – è riconosciuto come simbolo di buon auspicio e portafortuna e divenne bandiera nazionale durante la restaurazione Meiji. Universalmente nota come simbolo del Giappone imperiale, nonostante la sconfitta nel secondo conflitto mondiale la bandiera imperiale è oggi ampiamente utilizzata, oltre che per campagne di marketing, anche in contesti ufficiali: una sua versione stilizzata è infatti emblema delle forze di autodifesa, l’«esercito» nipponico.





La bandiera imperiale, spiega Gerry Freda sul Giornale, tornerà ad essere issata in pubblico nel corso della cerimonia di apertura delle prossime olimpiadi, che si terranno a Tokyo nel 2020. Non solo: concluso l’evento internazionale la bandiera verrà resa obbligatoria anche in tutti gli edifici pubblici, ivi compresi quelli situati all’estero come le ambasciate.

