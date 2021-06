Roma, 2 giu — In Spagna i cittadini sono talmente assuefatti alle misure anti Covid e convinti della loro necessità da dichiarare, nel 71% dei casi, di non voler più togliere la mascherina. Anche quando questa non sarà più obbligatoria. E’ l’inquietante dato emerso da uno studio dal titolo Un anno di Covid: abitudini sull’uso della mascherina, reso noto dalla cooperativa farmaceutica iberica Cofares.

In Spagna sei cittadini su dieci porteranno la mascherina in ospedale e sui mezzi pubblici sempre

In particolare, specifica ulteriormente la ricerca, il 62,3% degli intervistati in Spagna indica che ricorrerà all’uso della mascherina «in modo tempestivo e in situazioni in cui le possibilità di contagio possono essere maggiori, come i trasporti pubblici e gli ospedali o durante la stagione dell’influenza e delle allergie».

Non solo in Spagna la popolazione sente il bisogno di indossare la mascherina anche quando non sarà più obbligatorio farlo, ma opta per l’utilizzo di dispositivi a protezione totale. Alla domanda sul tipo di maschera che preferiscono utilizzare, infatti, gli intervistati preferiscono i dispositivi FFP2 e le maschere chirurgiche rispetto agli equivalenti in tessuto. Il 41,5% degli spagnoli opta infatti per le FFP2, mentre il 37% è orientato verso le chirurgiche. All’ultimo posto rimangono le mascherine in tessuto (21,5%) perchè, spiegano gli intervistati, oltre a non essere articoli sanitari, non hanno le necessarie garanzie di protezione contro il coronavirus.

Giovani, spaventati e ligi al dovere

Incredibilmente, sono i giovani a sentire l’esigenza di coprirsi il volto con dispositivi di protezione individuale. «Sono le generazioni più giovani che si sono adattate di più all’uso della mascherina: il 74,2% dei 18-25 anni e il 67,3% dei 26-35 anni» contro «il 60,5% dei 36-55 anni e il 65% degli over 65». Questo è il secondo studio condotto da Cofares, sulla propensione del popolo spagnolo all’utilizzo dei dpi. Dal primo, risalente all’ottobre 2020, era già emerso che il 67% degli spagnoli si era adattato senza problemi all’uso della mascherina dopo lo scoppio della pandemia.

Cristina Gauri