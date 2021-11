Si tratta dei primi arresti di minori in applicazione della nuova legge sull’Eliminazione del pensiero e della cultura reazionaria. Secondo il testo, approvato l’estate scorsa, un cittadino della Corea del Nord che decidesse di indulgere in uno stile di vita troppo occidentaleè quanto stabilito da un provvedimento firmato dal leader Kim Jong-un che mira ad azzerare ogni forma di influenza culturale straniera all’interno del Paese. Stop quindi ad abbigliamento, pellicole cinematografiche, modi di parlare, vocaboli esteri. Tutto ciò che non appartiene alla storia e alla cultura nordcoreane è rubricato come «veleno pericoloso» e trattato come tale. Il Daily NK, un quotidiano online di Seoul con fonti in Corea del Nord, ha riferito che tre adolescenti nordcoreani sono stati mandati in un campo di rieducazione persud coreano e aver risvoltato i pantaloni sopra le caviglie.