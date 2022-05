Roma, 25 mag – Come scongiurare le frequenti stragi negli Stati Uniti? Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha tirato fuori un’idea piuttosto incredibile: armare gli insegnanti. A dirla tutta non è neppure la prima volta che qualcuno negli States se ne esce con questa pensata, sinora bocciata ma visto mai… da quelle parti tutto può succedere. “Non possiamo fermare i cattivi. Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti e gli amministratori a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore”, ha dichiarato Paxton in un’intervista rilasciata a Fox News. Parole senza dubbio impressionanti, pronunciate peraltro dopo la strage di ieri nella scuola elementare del Texas, in cui il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due adulti.

Strage in Texas, il procuratore che vuole armare gli insegnanti

Paxton, repubblicano sostenitore della legge sulle armi che in Texas di fatto consente ai cittadini di poter portare un’arma senza licenza, addestramento e pure controlli sull’acquirente, ha battuto George P. Bush – figlio di Jeb Bush e nipote di George W. Bush – alle primarie del Partito Repubblicano per il ruolo di procuratore. “La realtà è che non abbiamo le risorse per avere le forze dell’ordine in ogni scuola“, ha aggiungo il procuratore texano. “Ci vuole tempo per le forze dell’ordine, non importa quanto siano preparate, non importa quanto siano brave ad arrivarci. Quindi, avere la giusta formazione per alcune di queste persone (insegnanti e dirigenti scolastici, ndr) a scuola è la migliore speranza”.

In Texas, Stato federato degli Usa di 29 milioni di abitanti, quasi due milioni di persone detengono almeno un’arma. Negli anni scorsi era già emerso come teatro di sparatorie di massa. Due nell’agosto 2019: 30 morti. Un’altra nel 2018, dove in una scuola superiore persero la vita 10 persone. E ancora nel 2017, quando in una chiesa rimasero uccise 27 persone.

Alessandro Della Guglia