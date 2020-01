Skottorp (Svezia), 17 gen – E’ noto che gli italiani non hanno mai perdonato gli Stati Uniti per avere inventato la pizza all’ananas. Ebbene, nel freddo nord Europa c’è qualcuno che ha deciso di rincarare la dose, inventando la pizza al kiwi. Questa l’ideona dello svedese Stellan Johansson che ha subito infiammato i social di tutto il pianeta. Johansson vive a Skottorp, nella Svezia meridionale: un bel giorno, avendo ricevuto in regalo 15 chili di kiwi e non sapendo cosa farsene, ha deciso di addentrarsi in territori culinari ancora inesplorati e tentare il sacrilego abbinamento: fette di kiwi su di una semplice pizza margherita.

Pizza virale

Una simile prodezza andava documentata con foto e post sui social, diventati immediatamente virali. Non pago, Stellan è riuscito a convincere il proprietario di una piccola pizzeria di Skottorp, ottenendo che sulla margherita tradizionale fossero messi dei kiwi. Sul “successo” di questa trovata non mettiamo la mano sul fuoco – anche se siamo pronti a scommettere che negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni la ricetta avrà fatto furore – ma sicuramente ha reso popolare globalmente il suo inventore, che ora viene intervistato dalle principali testate giornalistiche internazionali.

Minacce di morte

Le opinioni sulla creazione di Johansson sono alquanto polarizzate: si va dall’entusiasmo alle dichiarazioni di odio viscerale, queste ultime tutte provenienti dallo Stivale. Possiamo solo immaginare le urla di dolore (giustamente) rimbombate in territorio partenopeo all’uscita della notizia. Contattato da Fanpage.it, ha infatti confermato che dall’Italia sono arrivati tantissimi messaggi negativi: “Non capisco cosa ci sia di strano”, dice. “Questa pizza è buona, mi dispiace per chi si è offeso. Mi sono arrivate anche minacce di morte dall’Italia”. Chi è causa del suo mal…

Cristina Gauri