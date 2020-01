Roma, 17 gen – Michela Murgia non poteva non dire la sua e accodarsi alle polemiche contro Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo, “reo” di aver detto di una delle vallette (ce ne sono ben 10) che è molto bella e che una delle sue qualità è quella di saper stare “un passo indietro” al suo uomo, Valentino Rossi.

“Amadeus chieda scusa”

La Murgia dal suo show radiofonico di Radio Capital non perde l’occasione di rifilarci i soliti ganci contro il patriarcato che tiene in serbo per ogni occasione: “Amadeus dice stronzate” esordisce l’autrice del Fascistometro. “Sanremo è un programma popolare, visto da milioni di persone, tutto quello che tu dici lì fa una pedagogia popolare” s’infervora la Murgia, dimentica del fatto che l'”infelice” uscita di Amadeus è avvenuta nel corso di una conferenza stampa e non sul palco dell’Ariston “E’ giusto che se tu fai uno scivolone come quello non cerchi di difenderti ma dici: “Scusate ho detto una stronzata” dice ancora la Murgia.

La Murgia regina del “maschilismo”

“Tu che sei il magister di quella situazione non devi porre una persona in quella situazione” continua la scrittrice sarda, arrivando a dire: “Se quella si è difesa o meno non conta“. Verrebbe da dire che invece sì, conta, perché Amadeus non ci ha offese tutte, semmai solo lei, ma questo lo vedremo più avanti. Comunque, la Murgia continua col suo indottrinamento femminista, snocciolando banalità (“la bellezza non è un merito”, ok, allora cacciamo la Novello perché altre qualità ancora non ne ha dimostrate) e dicendo che sul palco di Sanremo le donne vengono scelte per il “criterio estetico e per la minorità rispetto al maschio“. In un sol colpo la Murgia offende non solo il buon senso ma anche tutte le altre donne chiamate in causa, dalla Clerici alle conduttrici del Tg2 persino arrivando alla Jebreal, dando in pratica della “gnocca senza testa” a tutte coloro che affiancheranno Amadeus. Ma lei non consapevole di ciò va avanti, qualificando le parole di Amadeus come un “master in sessismo” e che è da deviazioni sociologiche come queste che poi si arriva a giustificare la violenza sulle donne (dimenticando o fingendo di dimenticare che proprio la Jebreal a Sanremo porterà un monologo sulla violenza di genere).

Ma la diretta interessata cosa pensa?

Amadeus si è difeso da chi lo accusava di sessismo dicendo di essere stato frainteso. Oggi, persino la diretta interessata (completamente dimenticata dalle femministe che la difendono) Francesca Sofia Novello ha preso le parti del conduttore, non dimostrandosi minimamente offesa da quanto detto dal conduttore, scrivendo su Instagram: “Penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata purtroppo fraintesa”. E ancora: “Mi fa ridere tutto questo tam tam ma fa parte del del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è tutto incentrato sulla valorizzazione delle donne”.

Manie di protagonismo

In conclusione, più che l’ideale dell’eguaglianza di genere sembra che ciò che anima gli inquisitori o inqusitrici di Amadeus sia una mania di protagonismo. La Novello non è offesa, Amadeus non l’hai insultata (ammesso che nel 2020 si possa ancora distinguere tra ciò che è oggettivamente un insulto e ciò che “offende” le sensibilità di una minoranza) ma a tenere banco sono proprio coloro che vorrebbero difendere il genere a cui appartiene la Novello, dando contemporaneamente dell’oca a lei e a chiunque come lei si sia trovata ad avere la fortuna di calcare il palco dell’Ariston. Murgia, sia ben chiaro, noi donne non abbiamo bisogno di essere difese da te.

Ilaria Paoletti