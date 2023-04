Roma, 5 apr – Terrore in Brasile, quattro bimbi uccisi barbaramente. Questa mattina un uomo armato di accetta ha sferrato un attacco in un asilo nido a Vale do Itajai, nello Stato meridionale di Santa Catarina. Quattro bambini sono morti, altri cinque sono rimasti feriti, stando a quanto riferito dai media locali che citano informazioni ottenute dalle forze di sicurezza. A compiere l’attacco omicida è stato un 25enne, il quale una volta entrato nell’asilo nido “Cantinho Bom Pastor”, ha attaccato i minori presenti nella struttura, prima di consegnarsi alle autorità, come riferito dal capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Gli inquirenti stanno adesso indagando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. L’ospedale di zona ha fatto sapere i quattro bambini feriti, due maschi e due femmine, sono stati sottoposti a interventi di sutura e sono ora sotto osservazione.

Attacco in asilo nido, il precedente in Brasile

Due anni fa, in un altro asilo nido brasiliano, nel paesino Saudades – sempre nello Stato di Santa Catarina – un 18enne uccise a colpi di machete tre bambini sotto i due anni e una maestra, ferendo altre due persone. Il bilancio fortunatamente non si aggravò grazie alla pronta reazione degli insegnanti che, accortisi del folle attacco, riuscirono a chiudere a chiave le altre aule dell’istituto, barricandosi all’interno con i bambini in attesa dell’intervento della polizia.

La Redazione