New York, 22 nov – Il futuro è qui ma nel frattempo c’è qualche incidente di percorso. Il miliardario Elon Musk, patron di Tesla ha presentato questa notte Cybertruck, il pick-up elettrico e iper resistente. Ma qualcosa è andato storto.

Durante la presentazione di Cybertruck, l’estroso Elon Musk, CEO di Tesla, ha chiamato un collaboratore sul palco per dimostrare, stile venditore di tappeti, la resistenza della scocca della macchina. Il collaboratore ha, quindi, obbedientemente preso a martellate l’auto; Musk ha anche mostrato le immagini in cui il Cybertruck, colpito con proiettili di calibro 9 millimetri, rimaneva integro.

Un tallone d’Achille

Ma un piccolo fallimento ha ridicolizzato una altrimenti roboante presentazione; al momento del test della resistenza dei vetri, come mostra il video condiviso da Repubblica.tv, il coraggioso Musk ha chiesto al suo fedele collaboratore di lanciare un oggetto di metallo (grande come una palla da tennis) contro i finestrini per dimostrarne la resistenza; peccato che, all’impatto, i vetri si siano fatti in mille pezzi. Musk ha sorriso per stemperare la tensione e ha detto: “Bé, forse questo è stato troppo forte”. Al secondo lancio contro un altro vetro, però, le cose non sono andate meglio; pure questo si è frantumato. “C’è margine di miglioramento” chiosa Musk subito dopo.

Cybertruck dovrebbe essere messo in commercio per la fine del 2021 negli Usa; è concepito in tre versioni, e quella base costerà 39.900 dollari (36mila euro). Quella con un doppio motore elettrico si aggirerà sui 49.900 dollari (45mila euro) mentre quella con tre motori costerà 69.900 dollari (63mila euro). La versione base ha un’autonomia di 400 km, la seconda di 480 km, e la terza di 800 km. Attenti a non colpire i vetri, però.

