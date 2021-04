Roma, 8 apr — In questo mondo genderfluido e a gambe per aria almeno gli scanner aeroportuali fanno ancora il loro dovere e riconoscono la differenza biologica tra un uomo e una donna: è quanto successo a Rosalynne Montoya, attivista trans americano che si è visto bloccare dalle forze dell’ordine perché il metal detector dedicato alle donne non lo riconosceva a causa dell’«incomodo» che si ritrovava in mezzo alle gambe.

Lo scanner rileva l’«anomalia» del trans

«Al checkpoint della TSA (Transportation security administration’, l’agenzia governativa statunitense per il controllo degli aeroporti) ci sono scanner per uomini e per donne. Io sono una donna, ho i documenti, ma passando attraverso lo scanner per donne risulta sempre ‘un’anomalia’ che fa attivare l’allarme», denuncia Montoya ai suoi 481mila fan su TikTok.

Sentirsi donna non è essere donna

L’«anomalia», come lo chiama, è il pene che ha saldamente attaccato al suo pube. Sarebbe bastato, quindi, avvertire il personale deputato al controllo della suddetta «anomalia» per evitare di far scattare l’allarme, ma no: Montoya si sente donna ed è donna, quindi secondo il suo personale paradigma-delirio disforico, tra lui e una donna biologicamente tale non intercorre alcuna differenza.

Quindi che fa il nostro trans: passa attraverso lo scanner femminile. Del resto, come ha motivato nel video, ha un aspetto femminile, due belle bocce di silicone e i documenti di identità attestano che lei è una donna. Cosa sarà mai quel pendaglio che ha in mezzo alle gambe. Dettagli! Tuttavia, lo scanner non si fa gabbare dai vari artifizi e segnala la presenza di quel «qualcosa in più».

La perquisizione