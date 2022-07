Roma, 2 lug – Sembrano ormai lontani i tempi in cui Macron poteva affermare che «stiamo vivendo la morte cerebrale della Nato». E pensare che l’inquilino dell’Eliseo ci ha riprovato anche di recente a rilanciare l’idea di un esercito europeo. C’è solo un problema: a Washington da quell’orecchio non ci sentono. E la condotta dell’Unione europea di fronte al conflitto russo-ucraino, il suo atlantismo parossistico, ha finito per ridare forza e nuova linfa a una Nato che sembrava agonizzante. Di più: secondo Giulio Tremonti, il progetto autonomistico europeo – per quanto timido e sgangherato – è comunque già finito.

La diagnosi di Tremonti

Intervenuto in collegamento a Controcorrente, programma condotto da Veronica Gentili su Rete4, l’ex ministro dell’Economia è stato categorico: «In questi giorni è avvenuta la fusione e l’incorporazione dell’Unione europea nella Nato». Secondo Tremonti, infatti, «quello che è successo ha una portata politica enorme, è finita l’idea della difesa europea perché tutto è assorbito in una logica politica più grande». L’ex ministro non intende sbilanciarsi in un giudizio di valore. Eppure non può che constatare ciò che è evidente a tutti: «Non dico se è giusto o sbagliato, ma dico solo che è finita una parte di Europa».

Europa al capolinea

La cosa può piacere o non piacere, ma così è: l’Unione europea, costrutto istituzionale assai instabile che attira più critiche che consensi, non può che osservare che ogni spiraglio autonomistico si sta inesorabilmente chiudendo. Non che qualcuno abbia mai veramente creduto che questa Europa potesse svincolarsi dal padrone d’oltre Atlantico. Eppure, che calasse così velocemente le braghe non era forse stato previsto neanche dai più scettici. Le parole di Tremonti, pertanto, non arrivano del tutto inattese. Magari sono solo arrivate un po’ prima del tempo.

Il video

@Giulio_Tremonti: In questi giorni è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Unione Europea nella Nato" pic.twitter.com/fyxRFIEKca — Controcorrente (@Controcorrentv) July 1, 2022

Vittoria Fiore