Roma, 1 lug – Nella giornata di ieri il Tribunale superiore elettorale del Brasile ha dichiarato l’ex presidente Jair Bolsonaro colpevole di abuso di potere e diffusione di informazioni false, rendendolo ineleggibile per otto anni.

La sentenza del Tribunale superiore elettorale

La condanna da parte del Tribunale superiore elettorale, se confermata, potrebbe costare a Bolsonaro la corsa alle prossime elezioni presidenziali, previste nel 2026. Il processo ha avuto inizio lo scorso 22 giugno e verte principalmente su alcune dichiarazioni di Bolsonaro a riguardo della possibilità di brogli durante la campagna elettorale che lo ha visto contrapposto – e poi perdere – a Lula. Secondo l’accusa, Bolsonaro avrebbe sostenuto senza argomentazioni né prove che il sistema di voto elettronico usato in Brasile si prestava a essere manomesso per fare dei brogli. Dichiarazioni che, secondo i giudici, sarebbero state fatte da Bolsonaro in malafede e sapendo di mentire, ma soprattutto avrebbero influenzato gli elettori con informazioni false e avrebbe provocato un clima di tensione sfociato poi in una sorta di “Capitol Hill in salsa carioca”, quando l’8 gennaio diversi manifestanti pro-Bolsonaro avevano contesto il risultato delle elezioni occupando il parlamento e altre sedi istituzionali. Dei sette giudici che compogno il Tribunale superiore elettorale, cinque hanno votato a favore della condanna. La questione non è però ancora finita, con Bolsonaro che può ora ricorrere in appello. Oltretutto l’ex presidente è indagato anche per il ruolo svolto durante i fatti dell’8 gennaio, in particolar modo con l’accusa di aver istigato i suoi sostenitori.

Bolsonaro: “Questa non è democrazia”

Bolsonaro ha commentato la sentenza parlando di un “massacro” ai suoi danni da parte di “alcuni settori della società” e lamentando una possibile deriva antidemocratica. Per l’ex presidente il Brasile è “sulla strada verso una dittatura”, poiché “le elezioni senza confronto non sono democrazia”. Bolsonaro rivendica di essere sempre rimasto dentro il perimetro della legalità: “Ho rispettato la Costituzione, ho lavorato legalmente”. Insomma, quella contro di lui sarebbe una condanna solamente “politica”. E avverte quelli che celebreranno l’esito della sentenza: “Brinderanno con Ortega, del Nicaragua, che ha arrestato tutti gli oppositori e i sacerdoti, espulso suore e perseguitato brutalmente il suo popolo. E anche col cubano Díaz-Canel, dopotutto Cuba è una democrazia secondo loro come lo è il Venezuela di Maduro”.

Michele Iozzino