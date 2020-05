Washington, 28 mag – Dopo la querelle con Twitter avvenuta nei giorni scorsi, il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a firmare nelle prossime ore un decreto contenente una stretta sui social media. Lo ha rivelato la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany senza però rivelare altri dettagli. Secondo la bozza di un ordine esecutivo del presidente Usa circolata sui media americani, quindi, il tycoon starebbe per riformare la normativa che fino ad ora aveva «coperto» Twitter, Facebook e altri colossi social dalla responsabilità per i contenuti pubblicati dagli utenti dei social network. Il testo definitivo dell’ordine esecutivo del presidente potrebbe arrivare già oggi, giovedì 28 maggio.

La scelta della Casa Bianca avviene dopo il contenzioso avvenuto tra Trump e Twitter innescato da un tweet del presidente, nel quale bocciava l’iniziativa del «voto via posta» nelle prossime presidenziali a causa dell’alta potenzialità di brogli elettorali. Il social network aveva bollato il tweet come privo di fondamento. Non solo, secondo un portavoce di Twitter, le parole del tycoon «contengono informazioni potenzialmente fuorvianti sui processi di voto e sono state contrassegnate per fornire un contesto aggiuntivo». La reazione di Trump non si è fatta attendere. «Twitter sta interferendo nelle elezioni presidenziali 2020. Stanno dicendo che la mia dichiarazione sul voto per posta, che porterà ad una massiccia corruzione e alla frode, non è corretta, basandosi sul fact-checking delle Fake News Cnn e del Washington Post». E ha aggiunto: «Twitter sta completamente sopprimendo la libertà di parola ed io, come presidente, non consentirò che accada!». Da qui le accuse dell’inquilino della Casa Bianca di limitare la libertà di espressione e silenziare le opinioni dei conservatori.

Secondo la bozza dell’ordine esecutivo pubblicata da Reuters, l’Agenzia federale delle comunicazioni (Fcc) avrà maggiori poteri di controllo sull’operato delle piattaforme social. Contestualmente, un ufficio della Casa Bianca (White House Office of Digital Strategy) sta per redigere un modulo online che raccoglierà le segnalazioni dei cittadini «relative a ipotesi di censura dei contenuti da parte dei social network». Presto quindi, i cittadini americani che si vedono censurare – o che assistono a episodi di censura – sulle piattaforma social potrebbero ricorrere a questo strumento.

Nonostante la diatriba, Twitter continua ad essere il social preferito del presidente, che nella notte ha twittato «le grandi imprese dell’hi-tech stanno facendo tutto quanto in loro potere per censurare le elezioni del 2020. Se questo dovesse succedere perderemmo la nostra libertà e io non permetterò che accada! Ci hanno provato nel 2016 e hanno perso. Ora impazziranno. Restate sintonizzati!!». Una prima preoccupata replica è arrivata subito dal fondatore di Facebook, Matt Zuckerberg: «Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura».

Cristina Gauri