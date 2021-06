Bruxelles, 25 giu – Tutti contro Orban e la sua legge in difesa di minori e famiglie mentre Draghi ammonisce il premier ungherese: “Spetta alla Ue stabilire se violate i trattati”. Contro la legge varata da Orban si schierano 17 Stati membri. Il dibattito in Consiglio vede in Olanda e Lussemburgo in prima fila contro l’Ungheria. Tanto che il premier olandese Mark Rutte arriva a chiedere a Orban perché non esce dalla Ue, visto che non ne rispetta i diritti. Mentre a quanto pare sarebbe stato il premier lussemburghese, Xavier Bettel (gay dichiarato), a convincere i colleghi a scrivere la lettera contro l’Ungheria.

La lezioncina di Draghi l’europeista

La legge varata dal premier ungherese viene giudicata come omofoba, ma Orban la difende a spada tratta, spiegando che non riguarda l’omosessualità, ma “la difesa dei diritti dei bambini e dei genitori” . Ciononostante a Bruxelles il premier magiaro è solo contro tutti. E Draghi, da europeista doc, gli ha fatto la lezioncina su cosa prevedono i trattati che Budapest ha firmato entrando nella Ue, e che è tenuta a rispettare. L’articolo 2 del Tue, ha detto il premier secondo quanto riferiscono fonti italiane, esiste proprio perché l’Europa ha una lunga storia di oppressione dei diritti umani. “E guarda che lo avete sottoscritto anche voi, è lo stesso che nomina la Commissione guardiana del Trattato stesso. Spetta alla Commissione stabilire se voi l’avete violato o meno”, fa presente Draghi rivolto a Orban.

L’ultimatum Ue all’Ungheria

La lettera di condanna per la legge ritenuta omofoba è stata sottoscritta da 17 Paesi membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Gli Stati membri hanno posto un ultimatum all’Ungheria che, entro il 30 giugno, deve “chiarimenti, spiegazioni e informazioni” sulla legge in questione.

Ecco cosa può fare la Commissione contro Budapest

La Commissione Ue ritiene la legge ungherese contraria ai “valori fondamentali della Ue” perché ritenuta discriminante in base all’orientamento sessuale. Per cui, come minacciato dalla von der Leyen – che ha definito la legge “una vergogna” -, la Commissione contrasterà tale legge con tutti i poteri a disposizione. In sostanza, dalla Ue potrebbero arrivare ritorsioni contro l’Ungheria. Come per esempio restrizioni nell’accesso ai fondi comunitari. O anche la privazione temporanea di alcuni diritti, tra i quali il voto in sede di Consiglio nonché l’avvio di un processo presso la Corte di Giustizia della Ue, le cui sentenze hanno valore legale ed efficacia diretta e vincolante.

Orban può rifarsi al diritto all’istruzione della Carta dei diritti Ue

Dal canto suo, però, Orban respinge ogni accusa. “Ho combattuto per la libertà sotto il comunismo in Ungheria” quando l’omosessualità era punita per legge. “Io sono un combattente per la libertà, ho difeso i diritti degli omosessuali”, ha detto. Ma sopratuttto il premier magiaro può passare al contrattacco, perché può rifarsi all’articolo 14 della Carta dei diritti Ue, quello sul diritto all’istruzione. Nel quale viene affermato e sancito “il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, […] secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Staremo a vedere.

Adolfo Spezzaferro