Roma, 18 mar – Omaggio da brividi in Ucraina al passaggio dei soldati caduti in battaglia. I corpi dei militari morti vengono trasportati lontano dal fronte di guerra e ai lati della strada la popolazione si mette in ginocchio.

Il video è stato pubblicato su Twitter dal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni dell’Ucraina. Non è chiaro però dove sia stato girato esattamente, c’è soltanto il riferimento a un paese ucraino.