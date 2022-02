Ucraina, Zelensky gela Draghi: “La prossima volta sposto la guerra per parlare con lui”

Le dichiarazioni di Draghi hanno fatto il giro del pianeta e sono evidentemente arrivate anche all’orecchio di Zelensky. Il quale, pur non avendo modo di farsi quattro chiacchiere al telefono, ha deciso di dedicare tre secondi al nostro premier per bacchettarlo su Twitter. «Oggi alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti», ha twittato dal luogo segreto in cui è nascosto. «Tante persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare il programma di guerra per parlare con Mario Draghi in un momento specifico. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo». Che asfaltata. Sarà anche il governo dei migliori, come lo ha chiamato qualcuno, ma tra la figuraccia odierna e quella del ministro Di Maio — stroncato malamente dal ministro russo Lavrov che gli ha praticamente dato del mangiapane a sbafo travestito da politico — sembra che ad est dell’Europa i nostri politici godano della stessa stima di una pattina da pavimento.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022