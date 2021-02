Rochester, 1 feb – Un video che fa rabbrividire quello che ha per protagonista, suo malgrado, una bimba di 9 anni afroamericana, ammanettata e “bloccata” con lo spray urticante dai poliziotti. E meno male che il razzismo sistemico degli Usa era tutta colpa di Trump: scenderanno in piazza contro Biden i militanti Black Lives Matter?

La bimba afroamericana arrestata “Voglio papà”

Il video dura ben 17 minuti ed è stato girato dalla body cam di un poliziotto. Nel filmato è possibile vedere la bambina, di appena 9 anni, che viene immobilizzata usando lo spray al pepe nero in dotazione alla polizia e viene ammanettata e poi arrestata, facendola entrare nell’auto delle forze dell’ordine. Tutto è accaduto a Rochester, nello Stato di New York. E’ possibile sentire la bambina urlare, al momento dell’arresto, “voglio il mio papà”. Dato che si rifiutava di entrare nell’automobile, i poliziotti l’hanno sbattuta con la faccia nella neve e ammanettata.

Manette e spray urticante: “Pulitemi gli occhi”

Difendendo l’operato del suoi agenti, il vice capo della polizia Andre Anderson, ha detto che la bambina “aveva detto di volersi suicidare e di voler uccidere la madre”. E’ possibile sentire uno dei poliziotti dire alla ragazzina: “Ti stai comportando come una bambina” alché lei risponde, giustamente: “Sono una bambina”. E’ possibile sentire anche un’altra voce, probabilmente un’agente donna, dire: “Stai seduta, questa è l’ultima possibilità oppure ti spruzzo negli occhi“. Quando il collega le dà il via libera, infatti, la bambina prega: “Per favore pulitemi gli occhi”.

Black Lives Matter e il “razzismo” di Trump: notizie?

Pochi mesi fa sempre a Rochester era morto un afroamericano con problemi mentali deceduto per soffocamento, e della sua morte fu accusata la polizia. Allora il capo della polizia si era dimesso.

