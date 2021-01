New York, 29 gen – Le cicale dagli occhi rossi emergeranno dal sottosuolo di New York (per lo più dalle zone di Central Park, Staten Island e Bronx ). E’ un evento che si verifica ogni diciassette anni nella Grande Mela. Le “simpatiche” cicale infatti riemergeranno dal sottosuolo quando la temperatura media si assesterà sui 18 gradi. Il nome scientifico degli insetti dagli occhi rossi è Brood X: la X è il numero romano che equivale a dieci. Sono un po’ inquietanti, certo, ma non dannose per l’uomo. L’unico difetto è che sono molto, molto rumorose. Secondo La Repubblica, gli esperti sostengono che produrranno un rumore che può arrivare a 100 decibel.

New York, la rumorosa invasione delle cicale

Le cicale più cacofoniche sono quelle di sesso maschile, perché (un po’ come le loro parenti mediterranee) fanno vibrare le membrane addominali come richiamo sessuale per le femmine della specie. Il ciclo di vita della cicala è simile a quello che possiamo osservare in Europa, ma questa specie detta “Magicicada cassinii”, riemerge nella costa est degli Stati Uniti ogni diciassette anni in modo particolarmente voluminoso. Evenienza che, tutt’ora, gli esperti non si sanno spiegare. Insomma, a maggio chi abita a New York sarà deliziato dal suono di migliaia di cicale in amore, evento che conferma quanto, nonostante i sofismi gender fluidi umani, ai maschi piacciono così tanto le femmine da mettersi a disposizione di serpenti e uccelli rischiando la vita per un rapporto sessuale.

Come è noto, anche le cicale dagli occhi rossi come quelle delle fiabe in cui gareggiano con le accorte formiche, vivranno assai poco dopo il loro fulgore. Circa cinque settimane. Ma vissute gloriosamente – e soprattutto, senza passare mai inosservate. Altro che piaga biblica, che la frenesia sessuale delle cicale newyorkesi sia di buon auspicio.

