Roma, 7 mag – Ha estratto la pistola dalla zaino e ha fatto fuoco, ferendo due studenti di una scuola dell’Idaho (Usa) media e un adulto. Per poi fuggire a gambe levate. Terrorismo? Gesto di un pazzo? Non proprio, a sparare è stata una ragazzina di 11 anni, studentessa di prima media. Un gesto clamoroso quanto inquietante, con una tragedia evitata per un soffio anche grazie a un insegnante intervenuto prontamente per bloccare la ragazzina e riuscendo a toglierle l’arma prima che lo ripetesse. L’istituto è stato poi evacuato e la ragazzina arrestata.

Una ragazzina di 11 anni che avrebbe potuto compiere l’ennesima strage

Lo sceriffo della contea di Jefferson, Steve Anderson, fa sapere che la studentessa ha sparato più colpi all’interno e all’esterno della scuola media della cittadina di Rigby (circa 4mila abitanti), 95 miglia a sud-ovest del parco nazionale di Yellowstone. “Sto pregando per la vita e la sicurezza di coloro che sono coinvolti nei tragici eventi di oggi”, ha detto Brad Little, governatore dell’Idaho. “Grazie alle nostre forze dell’ordine e ai dirigenti scolastici per i loro sforzi nel rispondere all’incidente”. Le condizioni dei tre feriti non destano però particolari preoccupazioni: l’adulto è infatti già stato dimesso dall’ospedale, mentre i due alunni sono ancora sotto osservazione ma fuori pericolo.

“Questo è l’incubo peggiore che un sistema scolastico possa vivere”, ha dichiarato il sovrintendente scolastico Chad Martin. Un incubo che questa volta fortunatamente non è diventato realtà, ovvero non si è trasformato nell’ennesima strage in una scuola americana. Sta di fatto che negli Stati Uniti accadono troppo spesso episodi sconcertanti di questo tipo, con ragazzini che riescono a portare a scuola armi e sparano come se nulla fosse.

E non è nemmeno la prima volta che un episodio simile accade in questa scuola di Rigby. Nel 1989 uno studente estrasse una pistola, minacciando compagni di classe e insegnante. Per poi prendere in ostaggio una ragazza di 14 anni. Un’ora dopo la polizia riuscì poi a liberare la ragazza in una chiesa vicino alla scuola.

Eugenio Palazzini