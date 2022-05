Roma, 3 mag — Tremano Planned Parenthood e i sostenitori del diritto all’aborto in generale: la Corte Suprema degli Stati Uniti starebbe preparando il colpo di spugna alla storica sentenza Roe v. Wade che dal 1973 consente a tutte le donne americane di abortire.

La Roe v. Wade traballa

Lo ha annunciato ieri sera il sito Politico, pubblicando una bozza scritta dal giudice conservatore Samuel Alito. Il documento per ora rimane provvisorio e passibile di modifiche nelle prossime settimane, in attesa della sentenza ufficiale che verrà pronunciata dai nove giudici della Corte. Secondo il sentire generale — sia tra i sostenitori di Alito, sia tra gli abortisti — la bozza del giudice verrà approvata dai cinque giudici di estrazione conservatrice della Corte: oltre allo stesso Alito, Thomas Clarence, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, gli ultimi tre nominati dall’ex presidente Usa Trump. Cioè la maggioranza.

Un’America spaccata in due sull’aborto

Se fosse confermata, la pronuncia della Corte Suprema segnerebbe una svolta epocale: l’aborto diverrebbe quindi materia legislativa dei singoli Stati e non più federale. L’America ne risulterebbe spaccata in due. In data attuale, infatti, sono 22 gli Stati Usa che hanno adottato normative più stringenti nei confronti di chi desidera praticare l’interruzione della gravidanza. In testa il Texas e l’Oklahoma. Va da sé che una maggiore libertà nel porre fine alla vita dei nascituri verrebbe garantita negli Stati liberal, come la California