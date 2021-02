New York, 4 feb – Un rapper americano, nome d’arte Lil Uzi Vert, ha investito una copiosa somma per comprare un diamante rosa da 20 milioni di euro. Questo, nel 2017. Ora la decisione di farselo “incastonare” direttamente sulla fronte.

“Ti splende un diamante in fronte”

Il rapper Lil Uzi Vert, 26enne americano, ha speso l’equivalente di 20 milioni di euro nel 2017 per un diamante rosa naturale al centro della fronte. Il rapper di Philadelphia ha sì messo in guardia il suo pubblico dai pericoli di mettersi una pietra preziosa in fronte – soprattutto a livello di pulizia – ma non rinuncia al gingillo.

Un investimento da 20 milioni di euro

Lil Uzi Vert il 30 gennaio ha annunciato di aver finito di pagare la preziosa pietra. Alcuni giorni ha detto al mondo di volersi installare l’investimento al centro della sua fronte, proprio sopra il suo setto natale dove sfoggia un piercing. Il suo gioielliere, in un post su Instagram, ha svelato al mondo l’opera compiuta, dalla quale è possibile vedere anche una abbondante fuoriuscita di sangue che spezza un po’ “l’incantesimo” di tutta l’idea.

Un diamante rosa preziosissimo

Il rapper non è affatto pentito, anzi, Lil Uzi dice di amare così tanto il diamante rosa da aver pensato molto a come usarlo, valutando anche di inserirlo in un anello. Ma, avendo paura di perderlo, ha preferito direttamente inserirselo nella carne. Ha anche fatto presente che la pietra è assicurata, quindi non corre troppi rischi. Lil Uzi Vert ha anche spiegato che la pelle ha reagito molto male all’installazione del diamante: la fronte si è cosparsa di ferite. Ogni volta che deve rimuoverlo rischia di toccare nervi ottici (col rischio di perdere la vista). Insomma, tutto per apparire, nulla per essere – anche al conto di non vedere più. Ma la musica?

