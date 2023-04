Roma, 25 apr – Fermi tutti, potremmo avere meravigliose gaffe assicurate per altri quattro anni dopo la fine dell’attuale mandato presidenziale Usa. Sì perché Joe Biden ha annunciato formalmente la sua ricandidatura per il 2024. Lo ha fatto oggi con un apposito video in cui scandisce il suo messaggio mentre scorrono le immagini dell’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 e delle proteste presso la Corte Suprema a difesa del diritto di aborto. “Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell’America. Lo è ancora”, afferma Biden nel video. “La domanda che ci troviamo ad affrontare – dice ancora – è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione”.

Biden si ricandida, l’annuncio il 25 aprile (come 4 anni fa)

Dunque Biden si è ufficialmente candidato alle presidenziali americane 2024. Un annuncio atteso, ampiamente previsto e arrivato peraltro in una data simbolica. Sì perché il 25 aprile è lo stesso giorno in cui quattro anni fa lanciò la sua campagna elettorale. “La libertà personale è fondamentale per ciò che siamo come americani. Combattere per la nostra democrazia e proteggere i nostri diritti è stato il compito del mio primo mandato, ma gli estremisti Maga si stanno riunendo per attaccare queste libertà. Quando mi sono candidato quattro anni fa dissi che stavamo combattendo una battaglia per l’anima dell’America. Lo siamo ancora. Ecco perché mi sto ricandidando, perché conosco l’America. Questo è il nostro momento. Finiamo il lavoro”, ha detto Biden.

Ma è in salute? La domanda delle domande

Topiche continue, inciampi, scivoloni e defaillance. In questi anni da presidente statunitense, Biden non si è mostrato propriamente in forma. Quello che a tutti è sembrato un precario stato di salute, avrebbe potuto impedirgli la ricandidatura. Eppure lo scorso febbraio è arrivato il via libera del medico della Casa Bianca. Dal check-up sanitario a cui Biden si è sottoposto – un controllo annuale previsto per il presidente Usa di turno, ufficialmente mera routine – il capo di Stato è risultato ”perfettamente in grado di svolgere con successo i doveri della presidenza”.

Nulla di preoccupante insomma, Biden sarebbe così di suo, o forse ci fa, ma non è affatto un problema: non preoccupa perché “sano” ed “energico”. Secondo il medico della White House “resta un uomo di 80 anni in salute e vigoroso che è idoneo ad eseguire i doveri della presidenza, anche come capo esecutivo, capo di stato e commander in chief”. Qualche problemino sarà stato riscontrato? Sì, ma nulla di così invalidante. Secondo il rapporto in questione, Biden avrebbe tuttora una “andatura rigida”, dunque gli sono stati prescritti plantari personalizzati. Soffre inoltre di reflusso gastroesofageo occasionale, ha una lieve neuropatia periferica sensoriale dei piedi. Quisquilie, perché il risultato di questi controlli, di fatto, è stato un via libera per la ricandidatura di Biden alla presidenza, dopo le numerose perplessità dei molti americani che lo ritenevano (e lo ritengono tuttora) troppo vecchio per tentare il bis.

