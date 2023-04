Roma, 25 apr – Potremmo forse considerare superfluo un sondaggio apposito. Forse non serviva a mostrare ciò che tutti, in fondo, sapevano già benissimo: l’Italia sul 25 aprile è divisa. Non è affatto una festa che unisce il popolo come pretenderebbero i compagni che, peraltro, la monopolizzano da oltre 70 anni. Persuasi di essere gli unici portatori della verità storica, finiscono inevitabilmente per suscitare antipatia, nel migliore dei casi, in tutti gli altri. Sta di fatto che l’ultimo sondaggio di Swg, commentato da Renato Mannheimer, non piacerà affatto alla sinistra italiana.

25 aprile, un sondaggio mostra cosa pensa davvero il 45% degli italiani

“In generale – spiega Mannheimer – 2 italiani su 3 si dichiarano antifascisti, ma c’è un’estesa minoranza, rappresentata da 1 italiano su 4 (circa il 24%), che si dichiara molto meno antifascista. Addirittura il 45% degli italiani, dunque quasi la metà della popolazione, dice che la lettura storica del periodo fascista è condizionata dalla sinistra. Sono, dunque, ancora tanti a dire che la sinistra si è appropriata dell’antifascismo. Sinteticamente, la maggioranza della popolazione si dice antifascista, ma un quarto dice di non esserlo: una faccenda, per questo, ancora divisiva”. Dunque poco meno della metà degli italiani, afferma di non bersi la lettura storica a senso unico, considerandola faziosa.

Ma c’è di più, perché buona parte degli elettori non si fa condizionare da questa lettura storica nell’esprimere un parere sul governo. Lo critica o lo apprezza, in soldoni, per quello che fa oggi, non per come si esprime rispetto al passato. “Tutto questo – dice Mannheimer– non ha effetti rilevanti sul consenso del governo. Sia perché almeno il 40% degli elettori non è legato al fascismo. Sia perché gli stessi giudicano il governo semplicemente dal punto di vista politico”. Di conseguenza al momento “il consenso al governo” appare “in generale, ancora molto ampio”.

Leggi anche: Ecco perché il 25 aprile non è una festa di popolo

La Redazione