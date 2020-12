Londra, 25 dic – L’università di Oxford ha accidentalmente sottodosato i partecipanti alla sua sperimentazione sul vaccino contro il coronavirus a causa di un errore di misurazione da parte dei ricercatori. La notizia è emersa oggi.

Oxford sui vaccini non si è “fidata” dell’Italia

A maggio, gli scienziati che hanno condotto la sperimentazione hanno introdotto un controllo di qualità su una consegna di vaccini arrivati ​​da un produttore in Italia e hanno scoperto che le sostanze chimiche erano più potenti di quanto l’università avesse previsto. Lo rivela un report dell’agenzia Reuters. L’azienda italiana IRBM / Advent ha insistito sul fatto che il lotto K.0011 conteneva la corretta concentrazione di vaccino dopo averlo controllato utilizzando un test genetico noto come “PCR quantitativo”, che calcola la quantità di materiale virale per millilitro.

La dose “abbassata”

Ma Oxford utilizza un diverso tipo di test che stima la quantità di materia virale in base alla quantità di luce ultravioletta (UV) assorbita dal materiale e l’università ha ritenuto che il suo metodo fornisse una misurazione più accurata di quella degli italiani. I ricercatori hanno ricevuto il via libera dall’autorità regolatrice dei medicinali britannica per ridurre la quantità di vaccino somministrata ai partecipanti a causa di ricevere dosi dal lotto K.0011.

La potenza del vaccino calcolata “male”

Ma i documenti che descrivono l’errore, pubblicati sulla rivista The Lancet, mostrano che Oxford ha calcolato male la potenza del lotto e diluito il vaccino senza motivo, il che significa che quelle chi è stato nella sperimentazione ha effettivamente ricevuto mezza dose, piuttosto che la dose completa prevista. Un prodotto utilizzato nel vaccino di Oxford che aiuta a miscelarlo con altre soluzioni prima di essere iniettato nelle braccia delle persone ha interferito con il test UV e ha sovrastimato quanto fosse forte il lotto.

Dei risultati particolari

A giugno Oxford ha finalmente preso atto dell’errore, quando le persone sottodosate accidentalmente non hanno avuto praticamente effetti collaterali e hanno contattato nuovamente le autorità mediche del Regno Unito, questa volta chiedendo se le prove potessero continuare nel tentativo di mantenere il processo più trasparente possibile. Alla fine l’MHRA ha proseguito il processo e hanno dato a quei volontari – e a tutti gli altri volontari – dosi complete per il resto dello studio. Alla fine, 1.367 partecipanti allo studio hanno ricevuto la mezza dose seguita da una dose piena, rispetto ai 4.440 volontari che hanno ottenuto il regime a due dosi previsto. I risultati hanno mostrato che il gruppo a metà dose godeva di una protezione del 90% contro Covid mentre il vaccino era efficace solo per il 62% nella coorte a dose piena.

Ilaria Paoletti