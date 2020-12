Roma, 15 dic – Il regista Oliver Stone ha dichiarato di essersi sottoposto al vaccino russo Sputnik e si è detto stupito del fatto che l’Occidente lo ignori. «Ho fatto il vaccino qualche giorno fa. Non so se funzionerà, ma ho sentito parlare bene del vaccino russo».

Oliver Stone sceglie il vaccino russo

Ha spiazzato tutti l’annuncio del 74enne regista di Platoon e Natural born killers. Stone, che si trovava in Russia in visita alle centrali nucleari per il prossimo documentario sul cambiamento climatico, ha pensato di approfittarne e ricevere in loco la dose di vaccino contro il coronavirus sviluppato dal Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology. Lunedì sera ha rilasciato la dichiarazione all’emittente russa Canale 1, specificando di avere intenzione di tornare per ricevere la seconda dose. «Sono fiducioso. È un ottimo vaccino, non capisco perché venga ignorato in Occidente», ha aggiunto Oliver Stone.