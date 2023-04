Roma, 13 apr — Talmente imbarazzanti e fuori luogo da essere ripudiati persino dai Verdi tedeschi: il riferimento è agli eco-dementi di Ultima Generazione, gli imbrattatori seriali di monumenti coccolati in blocco dalla sinistra che li chiama «piccoli guerrieri del clima».

I Verdi tedeschi ripudiano Ultima Generazione

Proprio così: mentre in Italia Schlein e accoliti li acclamano accreditandoli come interlocutori politici seri, come i «giovani che chiedono di ascoltare la scienza» (la quale, ricordiamo è nettamente divisa sull’argomento), in Germania, patria delle politiche «green» per eccellenza, i Verdi bocciano le marionette gretine senza mezzi termini bollando la loro protesta come «elitaria e presuntuosa». Meno male: qualcuno (a sinistra) ha finalmente chiarito questo aspetto. «Ultima Generazione causa l’opposto di ciò di cui abbiamo bisogno adesso, cioè un ampio movimento nella società per una politica di coerente protezione del clima», dichiara la dirigente parlamentare dei Verdi tedeschi, Irene Mihalic.

L’attività di Ultima Generazione, in sostanza, è fortemente divisiva e crea scontento e disagio in ampie fette di popolazione. Bloccare il traffico sul Raccordo anulare o deturpare il patrimonio artistico nazionale non sensibilizza proprio nessuno (tranne gli invasati che già seguono il movimento), anzi: secondo la Mihalic questo tipo di protesta rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalla tematica «con azioni che rendono ancora più difficile la già dura vita quotidiana».

La sinistra nostrana li coccola a tutto spiano

Mentre, dunque, i Verdi tedeschi, partito della sinistra radical chic più oltranzista, ripudiano questi scappati di casa che si incollano sui quadri dei musei, in Italia lo stesso progressismo cavialaro stende loro il tappeto rosso. «Al di là del metodo scelto, che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna che quella mobilitazione sta mostrando», queste le parole di Elly Schlein commentando l’imbrattamento di Palazzo Vecchio a Firenze. Le aveva fatto eco la deputata 5stelle Chiara Appendino sostenendo che «la politica la prima cosa che deve fare è provare a parlare con questi ragazzi. Loro sono terrorizzati da questo cambiamento climatico…». Gli italiani, invece, si sono già rotti di questi pupazzi.

Leggi anche: Macché ribelli! Gli eco-imbecilli di Ultima generazione sono i soliti cocchi del potere

Cristina Gauri