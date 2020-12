Roma, 12 dic – Il vento del sovranismo continua a soffiare forte in tutta Europa, non mancando di toccare anche le nazioni del profondo nord. L’ultimo esempio in tal senso proviene dalla Finlandia. Stando agli ultimi sondaggi condotti nel Paese scandinavo, infatti, il partito anti-immigrazione ed euroscettico dei Veri Finlandesi sarebbe oggi in testa. Con una percentuale pari al 20,9% e un aumento dell’1,4% rispetto alla precedente rilevazione, se si votasse oggi conseguirebbe il miglior risultato della sua storia.

Veri Finlandesi primo partito

I Veri Finlandesi sono diventati il primo partito non solo perchè hanno mantenuto l’appoggio della loro base elettorale, ma anche perchè sono stati capaci di intercettare i delusi degli altri schieramenti. Fra questi, ad esempio, il National Coalition Party che perde lo 0,7% degli elettori e scivola al 15,9%, mentre il Partito di Centro lascia sul terreno un 0,3% di consensi per scendere al 12,1%.

Il vero calo nei consensi è però quello dei Socialdemocratici, attuale forza di governo che esprime fra gli altri il premier Sanna Marin. Nell’ultimo mese il partito di maggioranza relativa perde lo 0,6% e scendono così in seconda posizione al 20,6%. Un arretramento che può sembrare contenuto, ma non più tardi dello scorso agosto erano la forza più popolare in Finlancia con un gradimento al 23,4%.

Il partito anti-euro sempre più popolare

Esistono molte ragioni per la crescente popolarità dei Veri Finlandesi. Tra essi figura l’opposizione alla moneta unica. Degno di nota la loro presa di posizione qualche mese fa, quando hanno chiesto al governo finlandese di uscire dall’euro in quanto pone vincoli molto severi che danneggiano l’economia della Finlandia.

I Veri Finlandesi si sono anche opposti al Recovery Fund, in quanto avrebbe costretto i contribuenti finlandesi a pagare più tasse per coprire il costo del piano e hanno anche tentato, pur senza successo, di spingere l’esecutivo di Helsinki a porre il veto in sede europea.

Giuseppe De Santis