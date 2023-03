Roma, 23 mar – Il vertice Ue, a cui parteciperà il premier Giorgia Meloni insieme agli altri leader degli Stati membri, si aprirà con la partecipazione straordinaria del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. E’ una riunione del Consiglio europeo tutt’altro che simbolica, dedicata a temi cruciali e su cui a Bruxelles si attendono svolte: si va dalla strategia per la competitività al green deal, passando per il nucleare e le auto cosiddette “inquinanti”. Aleggia poi lo spettro del Mes. Sul tavolo c’è ovviamente anche la guerra in Ucraina e si parlerà pure delle crisi che hanno colpito le banche Usa e la Credit Suisse svizzera. Non è però prevista alcuna discussione sull’immigrazione e i flussi migratori.

Vertice Ue, si parlerà di tutto tranne che di flussi migratori

L’ambizioso obiettivo è quello di trovare una linea comune tra i 27 Paesi sulle principali sfide odierne che attendono il Vecchio Continente. Obiettivo che se dovessimo guardare al recente passato potremmo definire al limite del chimerico, considerate le divisioni che attanagliano l’Ue. Senza dubbio il premier Meloni rilancerà la richiesta di scomputare gli investimenti per la transizione energetica dal rapporto deficit/Pil, auspicando di evitare la spinosa questione del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che l’Italia non ha introdotto e su cui va scongiurata la retromarcia. Il governo italiano è però in una posizione difficile, considerato che gli altri Stati membri hanno già approvato la riforma.

Mentre sul dossier delle auto a benzina e diesel, la cui produzione come noto le istituzioni europee vorrebbero interrompere dal 2035, l’Italia è certo che terrà il punto. La Meloni ha difatti sapere che ribadirà la posizione del suo governo, perché “fermo restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l’Ue debba occuparsi di stabilire quali siano le tecnologie per arrivare agli obiettivi”. D’altronde, ha precisato il primo ministro, “la nostra mi pare una tesi di assoluto buonsenso e quindi confidiamo che possa passare, anche per quel che riguarda i biocarburanti”

Si dovrebbe inoltre affrontare con determinazione la partita sul nucleare, anch’essa sul tavolo di Bruxelles. Una svolta fondamentale per l’Europa alle prese con una crisi energetica epocale.

Più controversa la discussione sul piano industriale della Commissione europea, presentato la scorsa settimana, per il “futuro sostenibile”. Il Net zero industry act è sulla carta volto a generare condizioni migliori per la realizzazione di progetti a zero emissioni in Europa e per attrarre investimenti. Stando a questo progetto, la capacità produttiva strategica complessiva di tecnologie a zero emissioni dell’Ue dovrebbe raggiungere almeno il 40% del fabbisogno europeo entro il 2030.

In tutto questo, come accennato sopra, durante il vertice Ue non si dovrebbe però parlare di immigrazione. Sulla questione migranti “mi aspetto passi in avanti. Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di precedere spedita”, ha detto Meloni arrivando al Consiglio europeo. Tuttavia il tema dei flussi migratori non è in agenda, se ne discuterà al massimo nel corso della cena con un punto informativo di Ursula von der Leyen. Giusto quattro chiacchiere. Come se non fosse urgente e al contempo sostanziale.

Alessandro Della Guglia