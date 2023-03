Roma, 23 mar — Attimi di tensione in centro Palermo per il penoso «show» di un immigrato che si è avvinghiato a una statua nel tentativo di vandalizzarla creando così scompiglio tra i presenti.

Palermo, immigrato tenta di vandalizzare una statua

L’episodio si è verificato ieri sera al Cassaro, la strada più antica di Palermo. Secondo quanto riporta PalermoToday l’immigrato si è arrampicato sulla statua di Sant’Agatone, eretta lungo la balaustra di marmo che circonda la Cattedrale cittadina. Il gesto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. Uno di questi avrebbe intimato allo straniero di scendere immediatamente dalla scultura. Per tutta risposta il vandalo, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, si è prima avvinghiato alla statua di Carlo d’Aprile che rappresenta il Papa tentando di staccargli il dito benedicente, e poi gli ha sputato in faccia.

Ai presenti non è rimasto altro da fare che avvisare le forze dell’ordine. Intervenute tempestivamente sul posto, hanno dovuto fare fronte all’ostinazione dell’immigrato, che non ne voleva sapere di calmarsi. L’uomo si è rifiutato di fornire le sue generalità e per questo è stato denunciato.

Il racconto di una testimone

«L’uomo», ha raccontato a PalermoToday una testimone dell’assurdo episodio, «non ne voleva sapere di scendere. Un ragazzo, che passeggiava lungo corso Vittorio Emanuele col monopattino, ha tentato di convincerlo che lì non poteva stare. Ma contrariato dall’invito, ha dato in escandescenza e gli ha sputato in faccia». A quel punto l’immigrato è sceso dal monumento, riferisce la passante, ma ben lungi dal calmarsi, ha cercato il litigio con il ragazzo: «Ha provato a tirargli addosso il monopattino per colpirlo». Di lì a poco sono intervenuti gli agenti della Municipale in servizio al Cassaro che hanno avvertito la polizia. Lo straniero è stato rintracciato mentre vagava per Corso Vittorio Emanuele.

Leggi anche: Firenze, degrado senza fine: senegalese ubriaco si arrampica sulla statua di Dante (Video)

Cristina Gauri