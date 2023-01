La polizia sta ora indagando su come sia stato possibile proiettare tali messaggi che, fa sapere un portavoce della RTL Nieuws sono stati visti da milioni di olandesi nel corso della trasmissione televisiva di fine anno in onda su RTL 4. «Abbiamo ragione di credere che le immagini siano state proiettate da una barca. Le scritte, nel corso della proiezione, tendevano a muoversi. Stiamo indagando sui possibili autori del gesto».

Altre frasi «scomode» proiettate sul ponte includevano Vrolijk Blank 2023 – Happy White 2023 e Zwarte Piet deed niets verkeerd, cioè Zwarte Piet non ha fatto niente di male. La parola olandese Blank è considerata da molti «antiquata e discriminatoria» perché utilizzata con una connotazione «suprematista», mentre il messaggio che menziona Zwarte Piet si riferisce al tradizionale personaggio delle vacanze invernali, spesso interpretato da attori bianchi con il trucco blackface, sebbene questa usanza si stia sensibilmente perdendo negli ultimi anni.

«Ho trovato gli slogan proiettati stasera sul ponte scorretti e divisivi. Questi ragazzi non meritano attenzione nemmeno per un secondo. Rotterdam è una città dove tutti sono considerati uguali», queste le indignate dichiarazioni a caldo dell’assessore Ronald Buijt, che è anche vicesindaco della città, rilasciate ai microfoni di RTL Nieuws. Nonostante gli appelli a non dare rilevanza all’episodio, i messaggi sono circolati insistentemente sui social per tutta la giornata di ieri. «Siamo rimasti molto scioccati», ha spiegato un testimone oculare all’emittente. «E’ stato un atto vile. Penso che una cosa del genere non dovrebbe essere permesso nella nostra società, soprattutto a Rotterdam».

