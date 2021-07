Roma, 17 lug — «Wikipedia è diventato un sito partigiano, condizionato dai media di sinistra». A dirlo non è qualche destrorso irritato dalla tirannia progressista di cui da anni il sito è ostaggio, ma Larry Singer, co-fondatore della piattaforma.

Inizialmente creata con l’intento di fornire un sapere enciclopedico neutrale ed equidistante da qualsiasi ideologia o schieramento politico, Wikipedia ha visto, nel 2007, l’addio dello stesso Singer, che ha abbandonato la nave definendo la piattaforma «irrimediabilmente compromessa». Compromessa da una narrazione completamente votata al fungere da cassa di risonanza dell’establishment, del globalismo, dei Soros, dei Biden, della morale liberal prona ai diktat Lgbt e Black lives matter.

Wikipedia ostaggio dei media di sinistra

«Non puoi assolutamente citare il Daily Mail. Non puoi nemmeno citare Fox News su questioni socio-politiche. È vietato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se una polemica non compare sui principali media di centro-sinistra, allora non apparirà su Wikipedia», ha spiegato Sanger intervistato da Unherd.

Il copione è proseguito con i resoconti della pandemia, tutti presi dalle fonti Oms e «dai portavoce dell’establishment come Fauci». «Se leggi gli articoli di Wikipedia, puoi vedere come stanno semplicemente esprimendo il punto di vista del Consiglio economico mondiale o del Forum economico mondiale, dell’Organizzazione mondiale della sanità, del CDC», continua Sanger. «Prendono lì i loro spunti… C’è un’applicazione globale di un certo punto di vista, che è sorprendente per me che sono un libertario, o un conservatore amante della libertà».

L’unico punto di vista è quello liberale

In quali modi, oltre alla politica, si manifesta un chiaro appoggio dell’establishment? «La medicina orientale viene sprezzantemente definita ciarlataneria, e così via. È fatto, apparentemente, senza scrupoli. Per esempio, se parliamo di cristianesimo, il punto di vista offerto è quello liberale, che si trova nelle confessioni principali e nel cattolicesimo liberale, ma è in contrasto con l’attuale punto di vista di tipo fondamentalista credente nella Bibbia».

Il business delle voci distorte su Wikipedia

Sanger passa poi a illustrare come vengono distorte le voci di Wikipedia?. «Ci sono aziende come Wiki PR, dove scrittori ed editori pagati entrano e cambiano gli articoli. Forse c’è un modo per far funzionare un tale sistema, ma non se le parti in gioco coinvolte e che vengono pagate non sono identificati per nome. Dovrebbero essere identificati per nome e dire “rappresentiamo questa azienda”, se sono ufficialmente registrati con una sorta di società di editing di Wikipedia. Ma invece non devono farlo». Questo avviene «Perché è Wikipedia è molto influente nel mondo. Dietro le quinte c’è un grande fermento per pilotare gli articoli».

Un ultimo affondo va poi alle piattaforme social. «Ci siamo affidati a punti vendita come Facebook, Twitter e YouTube con i nostri dati e abbiamo permesso loro essenzialmente di conquistare il mondo dei media. Ciò di cui ci siamo fidati era la nostra libertà e la nostra privacy, che fondamentalmente non ci avrebbero fatto chiudere. Ma ci hanno pugnalato alle spalle, essenzialmente».

Cristina Gauri