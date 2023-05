Roma, 12 mag – Cosa non farebbe un egocentrico YouTuber per ottenere maggiori like e visualizzazioni, nella scalata virtuale dei social moderni? E fino a dove potrebbe spingersi la folle stupidità di un ricco YouTuber americano? Un YouTuber che ha intenzionalmente fatto schiantare un aereo, per raggiungere milioni di visualizzazioni, è stato dichiarato colpevole di aver ostacolato un’indagine federale. Lo spericolato influencer è accusato inoltre di aver “ripulito il luogo dell’incidente” e ad affermarlo sono i pubblici ministeri statunitensi.

American idiot

Il soggetto in questione è Trevor Jacob, 29 anni, che ha pubblicato il video dell’incidente aereo su YouTube nel dicembre 2021, sottintendendo che si trattava di un incidente. Ad oggi, il video incriminato, ha raggiunto tre milioni di visualizzazioni. Nelle fasi di patteggiamento, l’influencer americano ha affermato di aver fatto il video come parte di un accordo di sponsorizzazione del prodotto. Ora, però, Jacob potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere. Il 29enne statunitense, pilota e paracadutista esperto, ha accettato di dichiararsi colpevole del reato di distruzione e occultamento, con l’intento di ostacolare un’indagine federale.

Don’t try this at home

Era il novembre 2021 quando il signor Jacob decollò da solo dall’aeroporto di Santa Barbara, in California, con le telecamere montate sul suo aereo. Insieme alle telecamere, il YouTuber ha portato con sé un paracadute e un asta da selfie. “Non intendeva raggiungere la sua destinazione – ha sentenziato l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California – ma (Jacob) ha pianificato invece di espellersi dal suo aereo durante il volo e filmare se stesso mentre si paracadutava a terra, con il suo aereo che si schiantava”. L’aereo si è schiantato nella foresta nazionale di Los Padres 35 minuti dopo il decollo. Una volta atterrato con il suo paracadute, Jacob si è dunque recato sul posto e ha recuperato il filmato.

Ricchi annoiati a caccia di like

Alcuni spettatori di YouTube erano scettici sull’incidente, notando che il Jacob indossava già un paracadute e non ha tentato in nessun modo di far atterrare l’aereo in sicurezza. Durante il processo di patteggiamento, Jacob ha affermato di essere tornato in elicottero sul luogo dello schianto, rimuovendo il relitto che in seguito ha distrutto. Il criticatissimo YouTuber, adesso, dovrà fare la sua prima apparizione in tribunale nelle prossime settimane, mentre il suo brevetto da pilota è già stato revocato l’anno scorso. Megalomani ricchi americani annoiati e dove trovarli… Probabilmente sui social o in galera.

Andrea Bonazza