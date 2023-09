Articoli da ufficio: come riorganizzare le scorte

Settembre è un mese molto importante per un gran numero di attività. Per gli uffici si tratta a tutti gli effetti di un nuovo inizio dopo la pausa estiva. Per questo motivo può essere un buon momento per fare un inventario del materiale e per riorganizzare tutte le scorte, così da poter lavorare con la massima efficienza nei prossimi mesi.

Gli articoli di cancelleria sono tra i più richiesti, e nonostante la progressiva digitalizzazione non sono stati eliminati del tutto. Se si vogliono acquistare grosse quantità si può usufruire di offerte di penne ed evidenziatori di vari colori.

Quali sono i prodotti che non possono mancare in un ufficio? Scopritelo insieme a noi nei prossimi paragrafi.

Agende, taccuini e post-it

Oggi negli uffici la maggior parte dei lavori vengono svolti direttamente al computer, ma ciò non significa che la carta abbia smesso di avere la sua importanza. Ogni dipendente o collaboratore dovrebbe avere a disposizione tutto ciò che serve per scrivere e prendere appunti, così da non rischiare che un malfunzionamento del computer o dello smartphone ostacoli il proprio lavoro.

Una agenda piccola e maneggevole è una buona soluzione per segnare tutti gli appuntamenti. Si possono già acquistare prodotti con le date del prossimo anno.

Per tenere sotto mano idee, impegni e altro si può optare per dei classici taccuini. Infine non bisogna dimenticare i post-it, su cui scrivere indicazioni, suggerimenti e consigli, e da attaccare ovunque, sia sulla propria scrivania che su quelle dei colleghi.

Tutto ciò che serve per scrivere

In un ufficio non si può rischiare di restare senza penne con cui scrivere. Dovrebbero essere almeno di due colori, il rosso e uno a scelta tra il blu e il nero. Sul mercato si possono trovare vari tipi di penne, tra cui quelle a sfera e quelle a gel.

Quando si torna dalle vacanze può essere utile un controllo delle scorte, così da verificare se si ha ancora una buona riserva di penne o se è il caso di comprare un nuovo lotto, da usare nel corso dei prossimi mesi. Suggeriamo di avere a portata di mano anche delle matite e delle gomme da cancellare, insieme a un temperino per fare la punta all’occorrenza.

Oltre alle penne si possono acquistare degli evidenziatori, utili per segnalare alcuni dettagli nei documenti su cui si sta lavorando. Anche in questo caso sono disponibili vari colori, che alcuni usano per differenziare l’importanza di ciò che si sta sottolineando.

L’utilità dei bianchetti

Quando si ha a che fare con documenti ufficiali non si possono usare i bianchetti, ma possono invece dimostrarsi molto comodi per sistemare rapidamente dei documenti che devono circolare unicamente all’interno dell’ufficio. Se si è fatto un errore di battitura o se un dato è completamente sbagliato si può correggere senza difficoltà, così da non dover stampare un nuovo foglio, che si tradurrebbe in uno spreco di carta e inchiostro.

Esistono vari tipi di bianchetti, come quelli a nastro, molto veloci e semplici da usare. In alternativa si possono acquistare quelli con il flacone, con cui fare una correzione precisa e scrupolosa usando l’apposito pennello.