Belli, il maestro delle scene d’azione dietro “Ferrari” di Michael Mann

Il 14 dicembre 2023 arriva nelle sale cinematografiche uno dei film più attesi dell’anno: “Ferrari” di Michael Mann, regista candidato quattro volte all’Oscar. Questa Biografia cinematografica porta sul grande schermo la vita del magnate dell’automobile Enzo Ferrari, figura chiave nella storia della Formula 1.

Nelle sequenze di adrenalina pura, emerge la figura di Simone Belli, stunt coordinator di eccezionale talento. Con una vasta esperienza e competenza nel campo delle scene d'azione, Belli ha avuto il compito di portare sullo schermo l'intensità delle scene d'azione del film. La sua abilità nel coordinare stunt complessi e spettacolari ha permesso di catturare l'essenza del film delle corse di Formula 1, rendendo ogni scena un autentico tributo al mondo del motorsport grazie alla guida esperta del collega Robert Nagle.

Il film “Ferrari” si concentra su un anno cruciale nella vita di Enzo Ferrari, il 1957. Questo periodo segna un punto di svolta sia nella vita personale che professionale di Enzo Ferrari, interpretato magistralmente da Adam Driver. L’azienda che ha costruito dal nulla è in difficoltà finanziarie, e il suo matrimonio con Laura, interpretata da Penélope Cruz, è in crisi dopo la morte del figlio Dino e la rivelazione del figlio illegittimo Piero, nato da una relazione extraconiugale. Questa crisi spinge il geniale ex pilota a cercare il riscatto nella leggendaria gara della Mille Miglia, un evento che definisce un’epoca nell’automobilismo.

Il film che ha conquistato l’attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia su uno degli anni più difficili della vita del protagonista è ambientato a Modena, città che è la culla della leggendaria marca automobilistica; con le sue strade storiche e i suoi paesaggi pittoreschi, fornisce lo sfondo perfetto per raccontare la storia del fondatore del marchio di Maranello.

Simone Belli: Il Maestro delle Scene d’Azione

La collaborazione di Belli con i grandi nomi del cinema, come Adam Driver e Penélope Cruz , e la sua capacità di trasmettere la passione e l’emozione del mondo stunt, hanno arricchito il film, aggiungendo un livello di autenticità e eccitazione che solo un vero esperto del settore può garantire. Il suo lavoro su “Ferrari” si distingue non solo per l’accuratezza tecnica, ma anche per il modo in cui riesce a integrare le scene d’azione nella narrazione, contribuendo a raccontare la storia di Enzo Ferrari in modo vivido e coinvolgente grazie ai suoi stunt che ha coordinato ed educato nella sua accademia Stunt Gym ® srl.

L’Arte di Dare Vita alle Scene d’Azione

Simone Belli non è solo uno stunt coordinator, ma un vero artista nel campo delle scene d’azione. La sua carriera, iniziata nel 2014, lo ha portato a lavorare in produzioni italiane e internazionali, dimostrando un talento eccezionale e una dedizione che lo hanno reso uno dei nomi più rispettati nel settore.

Belli ha avuto l'opportunità di lavorare in diverse città del mondo, da Milano a New York, passando per Londra, Los Angeles e Las Vegas. Queste esperienze gli hanno permesso di affinare le sue abilità e di adattarsi a diverse culture cinematografiche. Come referente nazionale F.I.S.A.C. per la disciplina del combattimento scenico, Belli non solo esegue stunt, ma li coordina e li insegna, condividendo la sua passione e conoscenza con altri professionisti del settore.



La filosofia di lavoro di Belli si basa su un approccio innovativo ed unico sulla sicurezza e su un’attenzione meticolosa ai dettagli. Questo si riflette nel suo lavoro su “Ferrari”, dove ogni scena d’azione è stata curata per assicurare realismo e spettacolarità, senza mai compromettere la sicurezza.

Il contributo di Belli al film “Ferrari” va oltre la mera esecuzione degli stunt: il suo lavoro contribuisce in modo significativo alla narrazione, portando gli spettatori nel cuore dell’azione e permettendo loro di percepire il brivido e l’adrenalina delle corse automobilistiche. Ogni stunt è pensato non solo come un atto fisico, ma come parte integrante della storia, una componente essenziale che arricchisce la trama e il carattere dei personaggi.

Le parole di Belli

“Lavorare su questo film è stato educativo per me,” racconta Belli al quale abbiamo posto alcune domande. “Nel cinema d’azione, ogni progetto deve essere un’opportunità di crescita, a prescindere dalla sua dimensione, sia essa economica, immersiva o emotiva. Penso che il ‘Simone di ieri’ debba già essere superato dal ‘Simone di oggi’, sempre felice di vivere il set e pronto per le sfide di domani.”

Queste parole rivelano non solo la sua passione per il mestiere, ma anche il suo impegno a evolversi continuamente come professionista. “Su ‘Ferrari’, ho avuto la possibilità di mettere alla prova le mie competenze, di farle evolvere e di lavorare con due grandi maestri dell’action,” afferma Belli. “Firmare la parte italiana delle scene d’azione è stata un’esperienza incredibilmente eccitante e mi ha riempito di felicità.”

Esplora la Possibilità di Diventare uno Stuntman

