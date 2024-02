Casinò in Italia, una lunga storia che inizia nel XVI secolo

L’Italia ha una lunga tradizione nell’ambito dei casinò e del gioco d’azzardo, ed essa risale ad alcuni secoli prima che il nostro paese diventasse ufficialmente una Nazione. Le prime sale da gioco italiane venivano chiamate “ridotti” ed erano normalmente allestite in palazzi nobiliari per il divertimento e lo svago della classe aristocratica.

E’ nel 1638 che viene aperto il primo casinò ufficiale in Italia, vale a dire quello ubicato a Venezia e denominato casinò di Rialto. La lunga tradizione veneziana nel campo del gioco è viva ancora oggi visto che la città veneta ospita uno dei quattro casinò italiani, il casinò di Venezia. Il gioco d’azzardo prosegue lo sviluppo in Italia nei secoli successivi, e il XIX secolo vedrà la nascita di altri casinò come quelli di Sanremo, Campione d’Italia e Saint Vincent.

La legge italiana è stata piuttosto restrittiva in merito alla nascita dei casinò terrestri, tanto che in Italia al momento ne sono presenti solo quattro: vale a dire i già citati Casinò di Venezia, Casinò di Sanremo, Casinò di Campione d’Italia e quello di Saint-Vincent che è attualmente denominato Casinò de la Vallée. Sono stati invece chiusi negli anni altri casinò, e tra gli altri nel dopoguerra quelli di Gardone di Riviera, di Merano, di Lucca e di Bordighera.

L’avvento dei casinò online

In modo molto diverso sono andate invece le vicende dei casinò online. Sono iniziati a sorgere con l’avvento di Internet tra la fine degli anni ‘90 e gli anni ‘2000, e sono stati presto regolamentati assegnando il compito prima all’AAMS e poi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di rilasciare le licenza in Italia. Tramite un portale come Casinò Mondo è possibile avere un quadro molto esauriente rispetto ai casinò online attualmente disponibili.

Questi si dividono innanzitutto in due categorie: quelli che hanno ricevuto una licenza italiana ADM, e quelli che invece possiedono licenze rilasciate da altre giurisdizioni come Malta e Curaçao. Certamente, giocare in un casinò con licenza italiana ADM è la cosa più indicata per i giocatori italiani, non solo per essere sicuri di rispettare tutte le normative, anche fiscali, ma anche di essere tutelati dalle leggi della nostra giurisdizione.

Le offerte sono ormai talmente tanto che si avrà solo l’imbarazzo della scelta: migliaia di slot machine, giochi classici da casinò come il Blackjack, la Roulette, il Baccarat, stanze in cui affrontare altri giocatori in una classica partita di Poker, ma anche giochi popolari in Italia come il Bingo e il gratta e vinci.

Inoltre, negli ultimi anni hanno avuto particolare successo le sezioni di casinò dal vivo. Si tratta di stanze che permettono di collegarsi in streaming con croupier in carne ed ossa e giocare non contro un software ma con un’esperienza di gioco simile a quella dei casinò terrestri. All’interno delle sezioni di casinò live oltre ai giochi classici da casinò si potranno trovare veri e propri giochi-spettacolo con un presentatore, come i famosi Monopoli, Crazy Time e Ruota della Fortuna.