CBD e sport: il cannabidiolo fa bene

Si parla sempre di più del CBD anche in relazione allo sport e alle prestazioni degli atleti. Parliamo di una sostanza, il cannabidiolo, che sta diventando sempre più di uso frequente, ma vediamo nel dettaglio di cosa parliamo.

Il CBD, nello specifico il cannabidiolo, deriva dalla pianta cannabis e il suo consumo è legato soprattutto all’ansia e ai problemi di insonnia. Per cui è ottimo alleato per quelle persone che hanno bisogno di allentare le tensioni lavorative e dei problemi quotidiani.

Il CBD aiuta i soggetti a rilassarsi e a contrastare i problemi del sonno. Alzarsi riposati la mattina è importante, nel caso degli sportivi è vitale dormire bene per avere le energie necessarie, essere rigenerati fisicamente e mentalmente per affrontare le lunghe sessioni di allenamento.

Negli ultimi anni sono stati eseguiti diversi test di controllo e sperimentazioni su questa sostanza è gli esiti sono stati positivi. Inoltre, in merito, si sono espresse legislature internazionali e la stessa commissione europea, la quale si è espressa recentemente, a favore della commercializzazione entro i termini stabiliti per legge.

La vita frenetica quotidiana porta sempre più individui ad assumere qualcosa che possa aiutare a rilassarsi la sera, quando rientra dal lavoro, dopo magari una giornata particolarmente intensa.

I ritmi moderni impongono certe volte, ritmi molto serrati, spesso si fatica anche a riposare la notte, perché rimane lo stato di agitazione e nervosismo. Il CBD può rappresentare un vero alleato in tal senso.

Il CBD aiuta a rilassarsi

Il cannabidiolo agisce sui recettori CB1 e CB2, i quali agiscono sul sistema cannabinoide, ossia quella parte del corpo umano che influisce sullo stato emozionale, quindi sulla gioia, l’umore, l’energia e lo stato di benessere in generale.

Inoltre se si assume con regolarità, aiuta a mantenere una sorta di equilibrio all’interno dell’organismo. Agendo in questo modo, aiuta il soggetto a calmare le tensioni di vario genere.

I nervi e lo stato ansioso si gestiscono con maggiore padronanza, proprio grazie all’assunzione di questa sostanza. Diventa un’ottima soluzione per quelle persone ansiose che non intendono assumere farmaci per dormire e o rilassarsi.

Il CBD, hanno dimostrato diversi studi su questa sostanza, che può dare esiti positivi maggiori se associati ad altri elementi, che caratterizzano lo stile di vita delle persona.

Dona ottimi risultati, infatti, se associato alle seguenti condizioni.

Pratica dello sport

Mangiare sano

Oli omega 3

Probiotici

Cacao

Lo sport è importante per stare bene e prendersi cura della propria salute. Alcuni studi hanno dimostrato, che se assunto in concomitanza all’attività fisica, soprattutto aerobica o energica come la corsa, il fisico risponde molto bene, con forza, grinta e positività mentale.

Se all’assunzione di questa sostanza, si associa uno stile di vita salutare sulla tavola, mangiando cibi e alimenti amici dell’organismo, i risultati diventano ancor più soddisfacenti.

Gli omega 3 da sempre sono delle sostanze importanti per la salute umana, fanno bene per l’umore e il sistema cardiocircolatorio. Insieme al cannabidiolo si possono ottenere risultati migliori per un quadro complessivo della salute in generale.

Al contempo, però, ci sono altri elementi, fattori che si scontrano con il sistema endocannabinoide e quindi, con l’assunzione del CBD. La nicotina, come anche troppi zuccheri e grassi nel sangue, lo stress cronico, l’alcol e prodotti chimici hanno un effetto negativo sul corpo, e quest’ultimo non recepisce al meglio la sostanza in oggetto.

I benefici per lo sportivo

Il CBD ancora oggi, nonostante ci siano state diverse sentenze che hanno dichiarato questa sostanza alleata dello sportivo e soprattutto non dopante per gli atleti agonistici, sono in tanti che guardano a questo elemento con scetticismo.

I dubbi su questa sostanza che deriva dalla cannabis, possono essere leciti, ma bisogna dare fede alle diverse legislazioni e sentenze che hanno inserito tale elemento, come sostanza non dopante.

Quando si svolge sport a livelli professionali importanti, capita molto spesso di essere soggetto a dolori e stati infiammatori per alcune parti del fisico particolarmente interessate dal tipo di attività sportiva.

Ciò porta gli atleti, tante volte, ad assumere degli antinfiammatori, i fans, concessi perché non sono steroidei, e quindi annessi per eventuali gare e competizioni. Gli stessi muscoli sono spesso affetti da indolenzimento per le fatiche cui sono sottoposti e si chiede aiuto a tali farmaci.

Per questo motivo il CDB diventa un ottimo sostenitore dello sportivo, riducendo i dolori muscolari e gli stati d’infiammazione, senza ricorrere a sostanze pericolose, non concesse dalla regolamentazioni delle varie competizioni.

Inoltre, i ricercatori hanno dimostrato proprio per chi svolge sport a livelli importanti, quando spesso si ha bisogno del fisioterapista e ci si sono situazioni particolarmente sofferte, che il cannabidiolo aiuta a migliorare l’efficacia della riabilitazione.

Uno sportivo ha necessità di riprendersi bene da eventuali stop dovuti a infiammazioni e o dolori di varia natura muscolare, questa sostanza, quindi, diventa vitale per riprendersi meglio e in tempi forse anche più brevi.

Cannabidiolo per le competizioni

Il CDB abbiamo detto sopra, all’inizio di questo articolo che aiuta a diminuire lo stato di stress e ansia, gli atleti sono soggetti a questi stati emotivi psicologici abbastanza sofferti quando si avvicina una competizione.

La sua assunzione non è riconosciuta come sostanza impropria, per cui si può assumere sia prima, che durante e dopo una competizione sportiva. Aiuta l’atleta a combattere lo stato di ansia e di tensione fisica e mentale con l’avvicinarsi della gara.

Ci sono alcuni sport in maniera particolare per cui potrebbe essere più indicato, per quelli da contatto fisico molto irruenti, come può essere il pugilato, proprio nell’esercizio dello sport stesso si può andare incontro a situazioni avverse.

Una commozione celebrale o anche traumi muscolari e dolori da infiammazione possono generare problemi di salute importanti per l’atleta. L’olio di CBD può favorire molto, perché aiuta contro lo stress ossidativo, la memoria e l’affaticamento.

Dove trovare il CBD

Il CDB si trova facilmente grazie a siti come JustBob, questi shop dell’e-commerce, dove si possono acquistare varie tipologie di prodotti ben descritti e ideali per ogni esigenza, compreso l’importante olio di CBD.

Quest’ultimo si è rivelato un valido supporto per gli atleti e gli sportivi in generale che vogliono migliorare le prestazioni fisiche e vivere in modo meno stressante e maggiormente salutare l’attività sportiva.

In conclusione di questo articolo, abbiamo raccontato in modo esaustivo come e perché il CBD fe bene a chi pratica sport a livello agonistico, ma anche per chi ama lo sport e si affaccia all’attività fisica con passione ed energia.