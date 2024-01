Pendolari? Ecco 4 Attività da fare sul treno per non annoiarsi

Essere pendolari può trasformare il tempo trascorso sui mezzi di trasporto in un aspetto inevitabile della nostra routine quotidiana. Tuttavia, la monotonia del viaggio può essere sconfitta con creatività e intrattenimento. In questo articolo, esploreremo 4 attività coinvolgenti da svolgere durante il tragitto in treno, offrendo ai pendolari un’opportunità di rendere ogni viaggio non solo efficiente, ma anche divertente. Scopriamo insieme come trasformare il tempo di percorrenza in un’occasione per coltivare interessi, rilassarsi o anche apprendere qualcosa di nuovo.

Un episodio di una serie TV

Immersi nella routine del pendolarismo, godere di un episodio della serie TV che state seguendo con fervore potrebbe rivelarsi un’ottima opzione. Tuttavia, considerando la durata del viaggio in treno, è saggio selezionare episodi che si adattino perfettamente a questo contesto. Meglio evitare trame complesse o episodi troppo lunghi, considerando le possibili distrazioni durante il tragitto. Pertanto, la scelta ideale sarebbe orientarsi verso serie TV divertenti, il cui episodio non superi la mezz’ora di durata. Ecco alcune proposte che vi terranno compagnia in modo leggero e divertente durante il vostro viaggio:

“ Brooklyn Nine-Nine “: Una commedia poliziesca che offre risate garantite. Gli episodi sono brevi, ma ricchi di umorismo e situazioni esilaranti.

“: Una commedia poliziesca che offre risate garantite. Gli episodi sono brevi, ma ricchi di umorismo e situazioni esilaranti. “The Office” : Un classico intramontabile che segue le dinamiche di un ufficio, con episodi che oscillano attorno ai 20-25 minuti. Perfetto per un intrattenimento leggero.

: Un classico intramontabile che segue le dinamiche di un ufficio, con episodi che oscillano attorno ai 20-25 minuti. Perfetto per un intrattenimento leggero. “Friends” : La sitcom per eccellenza, offre episodi che si aggirano intorno ai 20 minuti. Ideale per sorridere e immergersi nelle vicende di questo gruppo di amici iconico.

: La sitcom per eccellenza, offre episodi che si aggirano intorno ai 20 minuti. Ideale per sorridere e immergersi nelle vicende di questo gruppo di amici iconico. “Parks and Recreation” : Una serie comica che segue le avventure del Dipartimento dei Parchi e della Ricreazione di Pawnee. Gli episodi sono brevi e pieni di umorismo.

: Una serie comica che segue le avventure del Dipartimento dei Parchi e della Ricreazione di Pawnee. Gli episodi sono brevi e pieni di umorismo. “How I Met Your Mother”: Una commedia che racconta la storia di Ted Mosby e i suoi amici a New York. Episodi divertenti e scorrevoli, perfetti per un viaggio in treno.

Scegliere una serie TV con episodi dalla durata contenuta garantirà che il vostro intrattenimento sia ben bilanciato con il tempo a disposizione durante il vostro pendolarismo.

Giocare col telefono

Esplorare il vasto mondo dei giochi per il telefono si rivela un’opportunità d’oro per distogliere la mente durante il commuting. Tuttavia, è fondamentale optare per giochi che siano perfettamente adatti a contesti del genere, evitando scelte troppo complesse. Ecco alcuni esempi di giochi che si prestano perfettamente a essere goduti durante il tragitto:

“Among Us”: Un gioco di ruolo online in cui i giocatori devono collaborare per completare missioni, ma attenzione, ci sono degli impostori tra di loro. Partite rapide e intriganti.

“2048”: Un gioco di logica e strategia in cui devi unire blocchi numerici fino a raggiungere il numero 2048. Semplice ma coinvolgente, perfetto per brevi sessioni di gioco.

“Candy Crush Saga”: Un classico dei giochi match-3, in cui devi abbinare caramelle dello stesso colore per superare i livelli. Ideale per brevi momenti di svago.

“Doodle Jump”: Un gioco semplice e divertente in cui controlli un personaggio che salta da piattaforma a piattaforma. Perfetto per sfidare la gravità durante il tragitto.

“ Book of Ra Slot ” è un capolavoro nel mondo delle slot, noto per la sua ambientazione nell’antico Egitto. Questo gioco offre un’esperienza immersiva,

trasportando i giocatori in un mondo misterioso in cui l’obiettivo principale è scoprire le

ricchezze nascoste all’interno delle maestose piramidi.

“Sudoku”: Un classico puzzle numerico che sfida la tua mente e offre un’esperienza di gioco riflessiva e rilassante.

La chiave è trovare giochi che offrano intrattenimento rapido e che possano essere facilmente interrotti senza compromettere la giocabilità.

Ascoltare un podcast

Affrontare un viaggio in treno può essere reso molto più piacevole grazie ai podcast, che offrono un’ampia varietà di contenuti intriganti e stimolanti. Che tu preferisca storie coinvolgenti, approfondimenti su argomenti specifici o semplicemente desideri ridere un po’, ci sono podcast adatti a ogni gusto. Ecco alcune idee:

“Serial”: Questo podcast è diventato una pietra miliare nel mondo dei podcast narrativi. Ogni stagione esplora un caso criminoso, svelando dettagli e intrecci intriganti. Perfetto per chi ama le storie avvincenti e i misteri da risolvere.

“TED Talks Daily”: Se sei interessato a conoscere nuove idee e prospettive su una vasta gamma di argomenti, i TED Talks sono perfetti. Ogni episodio è una breve conferenza su temi che vanno dalla scienza alla psicologia, offrendo stimoli intellettuali durante il tuo viaggio.

“How I Built This”: Condotto da Guy Raz, questo podcast racconta le storie degli imprenditori di successo e come hanno costruito le proprie aziende. Una fonte d’ispirazione perfetta per coloro che amano il mondo degli affari e dell’innovazione.

“The Daily”: Prodotta dal New York Times, questa breve rubrica giornaliera fornisce un’analisi approfondita delle notizie più rilevanti. Ottima per chi desidera rimanere informato senza dover dedicare troppo tempo alle notizie.

Leggere un manga

L’universo dei manga, da tempo una forma di intrattenimento di nicchia, si è rapidamente trasformato in un fenomeno globale, conquistando lettori di tutte le età e nazionalità. Con storie avvincenti, personaggi memorabili e una varietà di generi, i manga sono diventati una scelta popolare anche durante i viaggi in treno. Ecco alcuni manga dalle letture più dinamiche:

“My Hero Academia” di Kohei Horikoshi: Questo manga di supereroi segue le avventure di Izuku Midoriya in un mondo dove quasi tutti hanno superpoteri. Con trame avvincenti e combattimenti epici, è perfetto per chi cerca un’esperienza di lettura coinvolgente.

“Attack on Titan” di Hajime Isayama: Una storia epica che mescola azione, mistero e dramma. I sopravvissuti umani devono affrontare giganti antropomorfi assetati di carne umana. Una lettura coinvolgente che tiene il lettore con il fiato sospeso.

“Death Note” di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata: Un thriller psicologico che segue la storia di Light Yagami, che scopre un quaderno capace di uccidere chiunque il cui nome vi venga scritto. Un’intensa lotta intellettuale tra Light e il detective L.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” di Koyoharu Gotouge: Ambientato in un mondo in cui i demoni minacciano l’umanità, questo manga segue Tanjiro Kamado nella sua missione di vendetta e protezione dei suoi cari. Un mix di azione e emozioni.

“The Promised Neverland” di Kaiu Shirai e Posuka Demizu: Un thriller psicologico che segue un gruppo di bambini che scopre un oscuro segreto nell’orfanotrofio in cui vivono. Suspense e colpi di scena rendono questa lettura avvincente.