Nell’ambito dei prestiti personali, la cessione del quinto è oggi uno di quelli maggiormente richiesti dagli italiani per via dei tassi particolarmente convenienti. Se infatti gli interessi sui finanziamenti sono ricominciati a salire negli ultimi mesi, quelli relativi alla cessione del quinto sono al contrario rimasti stabili e addirittura in alcuni casi hanno visto una leggera diminuzione.

Va inoltre detto che Findomestic ha lanciato di recente un prodotto 100% online che sta riscuotendo un grandissimo successo, non solo perché semplice da richiedere ma anche perché privo di spese extra e dunque decisamente conveniente. Scopriamo allora nel dettaglio come funziona la cessione del quinto Findomestic, in che modo si distingue dagli altri prestiti personali e come ottenere questo finanziamento.

Cessione del quinto: cos’è e come funziona

La cessione del quinto è un particolare tipo di prestito personale che consente di ottenere un finanziamento e restituirlo in rate corrispondenti ad un quinto del proprio stipendio. È questa la particolarità della cessione del quinto, che prevede la decurtazione di ogni rata mensile direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Come si può intuire facilmente, tale prestito personale è riservato ai dipendenti e ai pensionati: non possono dunque farne richiesta ed ottenerlo i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, la cessione del quinto è simile a qualsiasi altra forma di prestito personale: è dunque stabilito un capitale massimo che si può richiedere, un periodo entro il quale va restituito il prestito e dei tassi d’interesse che vengono applicati dall’istituto bancario.

Cessione del quinto Findomestic: un prodotto 100% online

La cessione del quinto Findomestic è particolarmente interessante perché si tratta di un prodotto 100% online. Grazie al calcolatore presente sul sito ufficiale della banca e alla firma digitale è possibile ottenere in tempo reale un preventivo dettagliato circa il proprio prestito e gli interessi applicati ma non solo. Si può anche procedere con l’invio della richiesta, in modo da essere contattati da un operatore per la definizione del prestito ed evitare inutili perdite di tempo presso la filiale. In pratica dunque con Findomestic è possibile effettuare la maggior parte delle operazioni direttamente online, sul sito ufficiale Findomestic.it, in modo assolutamente sicuro.

Cessione del quinto Findomestic: zero spese accessorie

Se la cessione del quinto Findomestic è così popolare negli ultimi tempi però c’è anche un altro motivo ed è legato alla sua convenienza. Non sono infatti previste spese accessorie da pagare extra, né per quanto riguarda l’intermediazione e la gestione del prestito né per quanto attiene eventuali commissioni d’istruttoria, imposte di bollo e via dicendo.