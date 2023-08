Chi è Maria CBD Oil, l’azienda di riferimento per l’olio al CBD

I prodotti al CBD stanno vivendo un periodo d’oro, al top del gradimento tra gli italiani, ed è per questo che i rivenditori specializzati, online e offline, si stanno moltiplicando.

Se si desidera iniziare a prendere confidenza con questa essenza naturale benefica è necessario però stare molto attenti a ciò che si sceglie – la formulazione, la provenienza e la qualità degli ingredienti, il metodo d’estrazione, la varietà dell’assortimento. E per avere la certezza di acquistare articoli d’eccellenza è necessario scegliere un rivenditore di livello, come Maria CBD Oil.

Chi è Maria CBD Oil

Maria CBD Oil è un’azienda di riferimento per la vendita online di prodotti al CBD. Nata nel milanese nel maggio del 2022, l’attività è un’idea dell’imprenditore Mirko Cuneo e la sua mission è quella di fornire una gamma di prodotti naturali e biologici per soddisfare le più svariate esigenze di benessere dei consumatori e dei loro amici a quattro zampe.

Gli articoli sono a base di cannabis light e rappresentano una valida alternativa 100% green per chi desidera migliorare la qualità della propria vita grazie ai principi naturali.

Il focus produttivo è incentrato sulla volontà di offrire formulazioni di pregio, realizzate a partire da piante di canapa legale certificata e coltivata rigorosamente sul territorio dell’Unione Europea.

Il CBD per il nostro benessere

I prodotti a base di cannabis light forniscono numerosi benefici per il nostro benessere psico-fisico e possono aiutarci a tenere sotto controllo diversi disagi.

Ciò è possibile grazie all’azione virtuosa del CBD, o cannabidiolo, fitocomponente della cannabis che non ha effetti psicoattivi, non provoca euforia, alterazioni o effetti collaterali, a differenza del THC – altro principio attivo che però è presente in un quantitativo di massimo di 0,2%, cosa che rende tali prodotti perfettamente legali.

Secondo numerose ricerche scientifiche, il CBD vanta una serie di effetti benefici per la salute umana, perché interagisce in profondità con l’organismo; innanzitutto, contribuisce ad abbassare i livelli di ansia e nervosismo, perché è in grado di normalizzare i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) e, in alcuni casi, ad apportare miglioramenti per soggetti che soffrono di ansia, attacchi di panico e depressione.

In secondo luogo, si presenta come un valido alleato per combattere l’insonnia, perché, generando una sensazione globale di rilassamento, permette di raggiungere rapidamente e prolungare la fase più intensa e profonda del sonno.

Infine, il CBD riesce ad alleviare il dolore e le infiammazioni dovute a disturbi acuti (mal di testa, dolori muscolari, crampi mestruali) e cronici (neuropatie, artrite, endometriosi, fibromialgia).

L’olio al CBD dell’azienda

Il prodotto più apprezzato (e acquistato) dagli estimatori del CBD è certamente l’olio, grazie alla sua semplicità d’uso e alla sua versatilità.

L’olio CBD di Maria CBD Oil è un articolo di qualità elevata, realizzato con ingredienti naturali che provengono da coltivazioni certificate, dove non vengono utilizzati pesticidi. Il CBD alla base della sua formulazione viene estratto con il metodo a CO2, che consente di preservare tutti i principi attivi della pianta, ovvero i cannabinoidi e i terpeni, e allo stesso tempo di scartare i residui potenzialmente nocivi. L’olio vettore MCT, inoltre, è il suo ingrediente peculiare, perché facilita l’assorbimento del CBD e funge da ingrediente utile a ottenere un corretto apporto energetico.

Per beneficiare delle virtù di questo prodotto sarà sufficiente versarne poche gocce sotto la lingua, grazie al pratico contagocce, attendere qualche minuto e ingerirlo.

Le varietà di olio al CBD sul sito di Maria CBD Oil sono molteplici, perché vantano diverse concentrazioni di CBD, dal 5% al 30%, nelle composizioni broad spectrum, senza THC, e full spectrum, ovvero con tutto lo spettro dei cannabinoidi, compreso un minimo quantitativo di THC: una scelta volta a soddisfare un ampio range di esigenze.

Infine, è possibile acquistare un olio specifico per chi desidera dormire sonni tranquilli, lo Sleep Oil, dalla formula esclusiva che comprende CBD, CBN e camomilla.

La gamma di prodotti al CBD

Oltre all’olio, Maria CBD Oil offre una vasta gamma di prodotti naturali al CBD, studiati per essere inseriti automaticamente nella routine quotidiana senza stravolgerla. Sono disponibili capsule, tisane, caramelle vegane, cosmetici e anche una linea dedicata agli animali.

Le capsule al CBD sono un metodo semplice per avvalersi delle virtù del principio attivo, perché ognuna di esse ne contiene un quantitativo preciso. In questo modo, è possibile tenere sotto controllo il dosaggio senza possibilità di errore. In molti, inoltre, ne apprezzano l’indubbia praticità, perché questo particolare formato permette di portare sempre con sé e di assumere in ogni momento la propria dose quotidiana di CBD.

Con le tisane al CBD si può concludere la giornata con un rituale rilassante. Con le miscele aromatiche proposte da Maria CBD Oil è possibile distendersi, lasciare alle spalle lo stress quotidiano e conciliare il sonno grazie al potere delle erbe e degli estratti di CBD, che oltretutto permettono di eliminare le tossine e regalare un’azione decongestionante in caso di raffreddore.

Per beneficiare del CBD durante l’ora dello spuntino, inoltre, è possibile gustare le squisite caramelle vegane, una dolcissima alternativa all’olio che, unita ai sapori alla frutta, consente di tenere sotto controllo le porzioni con precisione.

Infine, in collaborazione con esperti veterinari, Maria CBD Oil ha progettato una linea specifica per la cura degli animali domestici, che comprende oli al CBD per cani e gatti e croccantini per cani realizzati con ingredienti di prima scelta.

Secondo numerosi studi, il CBD è un valido alleato contro lo stress, i malesseri e i dolori anche per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe e agisce con successo su tutti i disagi che possono influire sulla qualità delle loro giornate. È inoltre un supporto concreto per rafforzare il loro sistema immunitario e fornirgli un pieno di energia. Grazie all’olio aromatizzato al 5% e ai croccantini al CBD appositamente creati per il loro organismo, ovvero senza terpeni, anche i nostri fedeli compagni potranno godere dei vantaggi del cannabidiolo in maniera del tutto naturale.