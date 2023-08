Piscine: quali coperture per i modelli fuori terra?

L’installazione di una piscina fuori terra in uno spazio pubblico o privato – come il giardino di casa o il terrazzo – permette di beneficiare di numerose occasioni di relax e svago.

Optando per questa tipologia di struttura è anche possibile ridurre i tempi di ammortamento dell’investimento: dato che l’installazione della vasca non richiede particolari interventi strutturali, infatti, i costi per il montaggio sono ridotti rispetto a quelli previsti per altre soluzioni.

In ogni caso, per salvaguardare al meglio la durevolezza della piscina si può valutare di proteggerla con un’apposita copertura, un elemento in grado di incrementare il livello di sicurezza dell’area relax e al tempo stesso di limitare le operazioni di manutenzione e pulizia.



Le caratteristiche delle coperture per piscine fuori terra

Per disporre di una copertura per piscina fuori terra di qualità è possibile rivolgersi a realtà specializzate come Abritaly, azienda italiana attiva nel settore da oltre 40 anni, che progetta e realizza strutture in grado di coniugare al meglio funzionalità e design.

Tutti i modelli vengono realizzati con materiali hi-tech e resistenti, inoltrepossono essere personalizzati in base alle necessità individuali, anche con l’eventuale aggiunta di optional come le porte per l’accesso facilitato alla vasca e le aste idrauliche.

In grado di salvaguardare piscine fuori terra di qualsiasi forma e dimensione, le coperture di Abritaly sono caratterizzate da un design elegante e moderno, capace di integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente.



I vantaggi principali di una copertura per piscina fuori

L’installazione di una copertura per piscina fuori terra offre vantaggi di tipo funzionale, economico, estetico e legati alla sicurezza.

Nello specifico, consente di:

Mantenere l’acqua pulita , evitando, grazie alla perfetta chiusura, che foglie secche, polvere, foglie e detriti di vario genere vi cadano all’interno;

, evitando, grazie alla perfetta chiusura, che foglie secche, polvere, foglie e detriti di vario genere vi cadano all’interno; Aumentare la temperatura dell’acqua in modo naturale, senza bisogno di ricorrere a sistemi elettrici;

dell’acqua in modo naturale, senza bisogno di ricorrere a sistemi elettrici; Offrire riparo da agenti atmosferici e intemperie, proteggendo la vasca e riducendo la necessità di manutenzione;

da agenti atmosferici e intemperie, proteggendo la vasca e riducendo la necessità di manutenzione; Eliminare il rischio di cadute accidentali in acqua;

in acqua; Mantenere costante la temperatura dell’acqua , evitando anche che questa possa evaporare;

, evitando anche che questa possa evaporare; Ridurre significativamente interventi di manutenzione dovuti ad una cattiva gestione della piscina.

In base al modello scelto, si potranno avere ulteriori vantaggi e benefici, tra i quali la possibilità di nuotare anche con la copertura chiusa. Questo permette di utilizzare la vasca in qualsiasi stagione, ottenendo protezione non solo da vento e pioggia, ma anche dai raggi UV.



Come scegliere la copertura giusta per la piscina fuori terra



In commercio è possibile trovare diverse tipologie di coperture per piscina fuori terra. Abritaly, per esempio, propone modelli classici e telescopici extra.

Per avere la sicurezza di scegliere la soluzione più indicata si può valutare di chiedere supporto al personale specializzato delle migliori aziende del settore, in grado di valutare con attenzione le caratteristiche della piscina, le necessità che la copertura dovrà soddisfare e lo stile dell’area relax che circonda la vasca.

Chi possiede una grande piscina e desidera una copertura con motorizzazione solare e semplicissima da aprire e chiudere, nonché del tutto sicura per i più piccoli grazie alla presenza di sistemi di bloccaggio, può optare per il modello telescopico extra, dalle linee moderne ed eleganti.

In alternativa, chi preferisce una soluzione discreta, con apertura laterale manuale e facilmente rimovibile a fine stagione, altrettanto sicura e comoda da utilizzare, può optare per una copertura per piscina fuori terra classica, bella da vedere e molto funzionale.