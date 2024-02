Come ricreare l’esperienza di gioco del casinò a casa

Vediamo come divertirsi tra amici con i giochi da casinò nella propria abitazione privata, senza violare la legge.

State organizzando una festa tra amici e volete creare un’atmosfera diversa dal solito e decisamente unica nel suo genere? I giochi da casinò potrebbero fare al caso vostro e saranno perfetti per movimentare un po’ la festa, facendo divertire gli invitati. In questo articolo vediamo come ricreare un casinò a casa.

Creare un casinò a casa è legale?

Prima di vedere come organizzare una casa da gioco… in casa (perdonate il gioco di parole), dobbiamo prendere in considerazione cosa dice la legge. In effetti, non conviene commettere un illecito solo per animare un po’ la festa…

Il gioco d’azzardo è un gioco il cui scopo è quello di guadagnare del denaro, in modalità in cui è presente del rischio o dell’imprevedibilità. Il gioco d’azzardo, in Italia come nel resto del mondo, deve essere autorizzato per poter svolgersi in modo legale e le vincite devono essere dichiarate. Nel nostro Paese l’autorizzazione deve essere rilasciata dall’organo di controllo, cioè l’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ma se gioco con i miei amici commetto un reato? Questa è la domanda che molti si pongono quando vogliono organizzare un evento a tema casinò nella propria abitazione privata. La legge non prende in considerazione il caso specifico delle case private, dal momento che vieta l’organizzazione di tornei di giochi d’azzardo nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti e nei circoli privati. È però quest’ultima tipologia di luoghi vietati quella più vicina al caso delle abitazioni: come confermato da una sentenza del Consiglio di Stato, per i privati organizzare un gioco a pagamento senza autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione costituisce un illecito. In definitiva organizzare giochi di casinò a casa è vietato.

Tra l’altro si tratta di un vero e proprio reato penale. Chi propone o agevola questo tipo di attività è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con un’ammenda non inferiore a 206 euro, mentre chi partecipa al gioco d’azzardo illegale è punibile con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

Come organizzare una festa a tema casinò

Se, come abbiamo visto, non possiamo organizzare giochi d’azzardo a casa, quali sono le alternative? Per quanto riguarda i giochi di carte, le opzioni disponibili sono davvero poche dato che la maggior parte dei giochi rientrano nella categoria dell’azzardo. Tra questi figurano il poker, il baccarat, il blackjack, scala quaranta, primiera, mercante in fiera, ecc. Sono vietati anche i giochi come la roulette, la lotteria, la morra e perfino “testa o croce”.

Sembrerebbe quindi che la nostra idea di organizzare una festa a tema casinò a casa non sia realizzabile senza commettere un reato. Ma in realtà c’è una possibilità, che tra l’altro ci evita anche di dover organizzare personalmente i giochi.

La soluzione è il gioco online, che è del tutto regolamentato e quindi del tutto legale. Per far divertire gli ospiti bastano delle postazioni di computer desktop, ma volendo si può giocare anche solo con gli smartphone. Gli invitati devono essere tutti maggiorenni e devono essere già registrati o devono registrarsi al casinò prima di iniziare. In questo modo saranno pronti per una mano di Texas Hold’em o per un giro di roulette, tutto rigorosamente online.

L’adrenalina e il divertimento sono esattamente gli stessi del casinò fisico e i momenti del gioco possono diventare il tema conduttore della festa. Anche gli amici che non giocano direttamente possono partecipare supportando chi in quel momento sta giocando, sia contro gli altri amici sia contro sconosciuti.

Cibo, bevande e la musica giusta

Per rendere il nostro evento indimenticabile, abbiamo bisogno dell’atmosfera giusta. Per questo è utile il giusto sottofondo musicale: non c’è una regola precisa per la selezione di brani, ma se si vuole ricreare le “vibes” di un autentico casinò si può utilizzare la musica per casinò, che solitamente è di genere jazz. Se non avete una playlist di questo genere, potete andare semplicemente su YouTube e cercare “musica da casinò”. Non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Un altro aspetto da curare per creare l’ambiente del casinò e quello relativo al cibo e alle bevande. Gli invitati non verranno solo per giocare, quindi è utile prevedere un piccolo buffet con diverse alternative salate e dolci per andare incontro a tutti i gusti. Da non dimenticare anche le alternative vegetariane o vegane e senza glutine per chi tra gli invitati dovesse avere delle intolleranze.

Decorazioni

Un ultimo aspetto da non sottovalutare è quello dell’allestimento della casa a tema casinò. Possono quindi essere utilizzati dei panni verdi specifici per tavoli da gioco, ma in genere si tratta di articoli abbastanza costosi: per ricreare la giusta atmosfera bastano delle tovaglie verdi, decisamente più economiche.

Per ricreare l’ambiente del casinò si possono utilizzare delle carte da gioco, magari sparse sul tavolo. Un’altra idea è l’installazione di decorazioni a tema come ad esempio quelle con la scritta “Welcome to Fabulous Las Vegas”.