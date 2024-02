I migliori giochi di Red Rake a Frumzi

Red Rake è nata nel 2011 e per quattro anni ha prodotto software esclusivamente per i casinò sociali. L’obiettivo era quello di intrattenere i clienti con giochi gratuiti. Dal 2016, il fornitore offre software di gioco per gli operatori dei normali casinò online. Molti dei giochi dello sviluppatore sono disponibili su Frumzi Casino: scopri di seguito i migliori titoli del fornitore disponibili su Frumzi.

Five Aces

Una variante insolita del poker è caratterizzata da un sistema di pagamento e dalla presenza di una carta aggiuntiva. Si differenzia dalle regole di utilizzo del simbolo wild. Per giocare alla slot online Five Aces in modalità demo vengono dati 1000 euro virtuali e il conto può essere alimentato a tempo indeterminato: si tratta di un’opportunità per familiarizzare con le caratteristiche dell’applicazione di RRG senza rischi.

L’obiettivo è raccogliere una combinazione vincente di una coppia di jack o superiore. Il mazzo è composto da cinque carte iniziali, tutte o parte delle quali possono essere scambiate gratuitamente. L’asso aggiuntivo nel mazzo non ha un seme e non è un jolly. Rafforza solo le combinazioni con gli assi. Le racchette nella tabella dei pagamenti sono divise in tre tipi con moltiplicatori diversi:

– Sugli assi – x80.

– Su due, tre, quattro – x40.

– Altre varianti – x25.

È stato aggiunto un layout supplementare – cinque o tipo di assi (cinque o tipo di assi). Viene pagato in Frumzi con un coefficiente di x1200.

La vincita ricevuta può essere raddoppiata o quadruplicata nel gioco a rischio: è necessario indovinare il colore o il seme delle carte. Si può anche abbandonare il gioco e prendere i soldi. La slot machine Five Aces di Red Rake Gaming può essere giocata su PC e dispositivi mobili. Non è richiesta l’installazione del programma né la registrazione.

Tens or Better

Tra le diverse varianti di video poker presenti su Frumzi, spicca Tens or Better. Vale la pena di prestare attenzione per il suo elevato RTP, pari al 99,15%. Puoi ottenere carte per 50 mani contemporaneamente. Per giocare alla slot machine Tens or Better di Red Rake Gaming, devi prima regolare la puntata. Per farlo, devi selezionare la denominazione in basso (da 0,05 a 5€), quindi specificare il numero di mani (1, 5, 10, 25 o 50). L’importo totale della puntata si ottiene moltiplicando questi parametri e viene mostrato nel riquadro informativo in basso.