Come riparare un Mac lento e ottimizzarlo

Un Mac che funziona lentamente non rallenta solamente la tua produttività ma può anche essere sintomo di problemi sottostanti che necessitano di maggiori attenzioni. Prima che la situazione peggiori, ci sono diverse azioni che puoi intraprendere per migliorare le prestazioni e la velocità del tuo dispositivo. Scopriamo nelle prossime righe come ottimizzare un Mac e farlo tornare alla sua velocità originaria.

Verifica lo spazio di archiviazione

Uno dei motivi più comuni per cui un Mac è lento è la mancanza di spazio libero. MacOS richiede spazio per file temporanei e per l’ottimizzazione del sistema. Quindi, ti suggeriamo di controllare lo spazio disponibile andando in in “Informazioni su questo Mac” e poi “Archiviazione”. Se lo spazio libero è inferiore al 15%, è il momento di fare pulizia.

Quindi, rimuovi file di grandi dimensioni e inutilizzati, svuotando il cestino oppure disinstallando applicazioni che non usi più. In secondo luogo, utilizza strumenti integrati oppure app di terze parti per eliminare file spazzatura oppure duplicati.

Aggiornamento del software

Assicurati che il tuo sistema operativo e tutte le applicazioni siano aggiornati. Gli aggiornamenti di macOS possono includere miglioramenti alla velocità e alla sicurezza che possono fare una grande differenza nelle prestazioni.

Quindi, controlla gli aggiornamenti visitando la sezione “Preferenze di sistema” e poi andando su “Aggiornamento software” e installa qualsiasi aggiornamento disponibile.

Gestione delle risorse di sistema

App e processi in esecuzione in background possono consumare risorse importanti del tuo dispositivo, rallentando il Mac in tuo possesso. Pertanto, ti suggeriamo di usare il Monitor dell’Attività per vedere quali sono le applicazioni e i processi che utilizzano più CPU, memoria e disco. Quindi, chiudi quelli non necessari.

Oppure, limita gli elementi di avvio. Per fare ciò, vai in “Preferenza di Sistema”, poi su “Utenti e Gruppi” e poi su “Elementi di accesso”. Successivamente, rimuovi le app non essenziali che si avviano nel momento in cui avviene l’accensione del Mac.

Upgrade hardware

Se il tuo Mac è particolarmente vecchio, per risolvere il problema di un Mac lento , un upgrade hardware potrebbe essere necessario per migliorarne le prestazioni. In primo luogo, potrebbe essere necessario aumentare la RAM che può comportare un importante miglioramento della velocità del tuo Mac.

Oppure, puoi scegliere di sostituire un disco rigido meccanico con un’unità a stato solido (SSD) può drasticamente aumentare la velocità di avvio e di caricamento delle applicazioni.

Manutenzione del sistema

Infine, una manutenzione regolare del dispositivo può prevenire molti problemi che causano il rallentamento del tuo Mac. In casi estremi, potresti decidere di reinstallare MacOS, eliminando errori persistenti e ripulire il sistema da file corrotti.

Inoltre, software di vario tipo possono essere utilizzati per eseguire operazioni di manutenzione di routine e pulire cache e altri file temporanei.

Conclusioni

Riparare un Mac lento può sembrare un compito arduo, ma seguendo questi passaggi potrai non solo migliorarne le prestazioni, ma anche estenderne la vita utile. Ricorda di fare backup regolari durante il processo per evitare la perdita di dati importanti. Con la giusta manutenzione e qualche aggiornamento mirato, il tuo Mac può tornare a funzionare come nuovo.