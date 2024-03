Come scegliere la tinta giusta per le tue ciglia e sopracciglia: ecco i nostri consigli

Anche le tinte per ciglia e sopracciglia impreziosiscono i contorni del nostro viso. Tuttavia, quando pensiamo a come esaltare la complessità del nostro viso, ci concentriamo solo sui prodotti per il trucco come il fondotinta, il fard e il rossetto. Spesso lo facciamo inconsapevolmente, o per velocizzare il make-up al mattino. Ciononostante, commettiamo un grande errore, in quanto non dovremmo mai trascurare l’importanza di tenere in ordine le ciglia e le sopracciglia.

Ma come facciamo? La via più semplice (ma meno comoda) è quella di utilizzare un mascara e una matita per disegnare le sopracciglie. Invece, la via più efficace è quella di eseguire un trattamento di tintura su ciglia e sopracciglia. Il colore e l’intensità dell’area preposta influisce notevolmente sul nostro aspetto generale e sull’armonia del viso. Pertanto, dobbiamo abbinare una tintura che completi le nostre caratteristiche naturali ed esalti la nostra unicità.

Però, non dobbiamo peccare ancora una volta di superficialità. Non tutti i prodotti sono uguali, poiché variano nella durata, nella facilità di stesura e nel risultato finale. Per questo motivo, vanno selezionate le tinte migliori come le tinte Kalentin per ciglia e sopracciglia , le quali assicurano un trattamento al pari di quello dell’estetista, anche nel caso scegliessimo di realizzare il processo da sole in casa. Benché, per ovvie ragioni, sia consigliabile essere già avvezze ai prodotti e al trattamento prima di tentare con l’esperienza del fai da te. In ogni caso, chiunque voglia cimentarsi e conoscere i prodotti non rimane che leggere fino in fondo l’articolo.

Tono su tono: il segreto per un risultato perfetto

Come abbiamo già anticipato, con le tinte ciglia e sopracciglia si migliora l’aspetto del viso nel suo complesso. Gli occhi, considerati le finestre dell’anima, risaltano accompagnati da un’ottima definizione di ciglia e sopracciglia. Lo sguardo appare aperto e quindi più accattivante, mentre a giovarne è anche l’incarnato risultando armonioso.

Scegliendo una tinta abbinata al nostro colore naturale di capelli, o complementare al tono della nostra pelle, possiamo creare un look ordinato, volto a esaltare i tratti del viso. Infatti, se abbiamo i capelli naturalmente scuri ma le ciglia e le sopracciglia sono di colore chiaro, diventa eccessivamente visibile il contrasto , andando così a distrarre gli sguardi dalle altre caratteristiche del viso. Pertanto, solo scegliendo un colore della tinta omogenea, o al massimo di una o due tonalità più chiara o più scura, possiamo creare un look equilibrato.

Il prodotto: scegli le tinte per ciglia e sopracciglia di qualità

La scelta della giusta tinta per ciglia e sopracciglia è essenziale anche per ottenere dei risultati duraturi. Nessuno vuole un trattamento che svanisce o che perde di intensità solo dopo pochi giorni. Per questo motivo, è necessario partire alla base con un prodotto che vanta ingredienti di alta qualità, specificamente formulati per questo tipo di applicazione. Solo così garantiamo una presa di colore duratura e una vivacità cromatica prolungata. Inoltre, la scelta sintetizza anche i ritocchi, i quali saranno appunto meno frequenti.

La qualità di un prodotto è data anche dalla sua sensibilità e delicatezza, in una zona come quella del contorno occhi facilmente irritabile. Perciò, adottiamo una formulazione di alta gamma con un contenuto ipoallergenico e testato dermatologicamente, che riduca al minimo i rischi di irritazioni o di reazioni allergiche. Nel caso facessimo il trattamento da sole, eseguiamo prima un patch test così da evitare situazioni sfavorevoli.

Per selezionare il prodotto migliore, possiamo utilizzare uno strumento comodo come il computer o lo smartphone , e cercare le recensioni lasciate dalle professioniste dell’estetica o dalle utenti. Grazie a loro potremo ricavare ulteriori informazioni sul rapporto qualità e prezzo, sulla facilità di applicazione e sulla performance globale del prodotto che desideriamo acquistare.

Tutti questi elementi concorrono a garantire un risultato ottimale, andando a migliorare fin da subito l’aspetto generale e l’armonia cromatica del viso. Per fare ciò, dobbiamo opzionare una tinta per ciglia e sopracciglia abbinata al nostro colore naturale di capelli, complementare alla nostra tonalità di pelle, o al massimo di una o due tonalità superiore o inferiore (come già detto in precedenza e come continueremo a sottolineare fino allo sfinimento!).

Il trattamento così formulato è destinato a creare equilibrio e coesione nel viso. Benché, la performance finale venga garantita da un prodotto di alta gamma, il quale assicura longevità, rispetto della pelle e un ottimo rapporto qualità e prezzo. Senza dimenticare il risparmio di tempo al mattino svegliandoci con uno sguardo ordinato e privo di imperfezioni.