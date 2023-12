Cosa fare in inverno: idee per una serata piacevole

Chi ha detto che per passare una bella serata si debba per forza uscire? Casa può essere anche un luogo dove trascorrere dei bellissimi momenti in compagnia degli amici più cari e anzi, spesso i ricordi delle serate migliori sono quelli di una cena in compagnia e semplicità, tra le quattro mura di casa.

Se dopo Natale si vuole approfittare del periodo di festa per una rimpatriata tra amici, ecco qualche idea utile per organizzare una serata piacevole senza troppo impegno.

Preparare una serata a tema

Sapevi che questa idea oltre ad essere di facile realizzazione può essere anche una soluzione economica?

Se si prenota una serata a tema nei locali infatti, di solito il prezzo tende ad essere più elevato proprio per via dell’evento stesso. Riprodurre una serata particolare utilizzando un tema che accomuna tutti quanti è un’idea semplice ma di grande effetto. Tutto ciò di cui si ha davvero bisogno è la creatività e se proprio dovesse mancare, basta dare un’occhiata a internet o siti come Pinterest per prendere facilmente spunto.

Qualche esempio di serate a tema? Ovviamente dipende dal periodo ma in generale, tolto Carnevale e Halloween, basta concentrarsi su qualcosa che accomuna tutti.

Si tratta di una rimpatriata tra compagni di scuola del liceo nei lontani anni ’90? Basta tirare fuori dagli armadi le tute acetate, gli zaini Invicta, jeans a vita alta, felpe colorate e maglioni oversize e l’outfit della festa (a costo zero!) sarà pronto. Gli anni ’90 poi vengono ricordati anche per la musica Dance, intramontabile e perfetta per movimentare la serata. Qualche snack o comunque cibo comodo da poter mangiare anche in piedi e il gioco è fatto.

Serata nerd tra giochi da tavolo, videogames e partite a carte

A ogni età una serata giochi è sempre una buona idea per divertirsi in casa. Se in particolare si vuole invitare il proprio gruppo di amici appassionati di giochi, niente è meglio di una serata nerd per dedicarsi al proprio passatempo preferito. C’è chi adora giocare ai giochi da tavolo, Taboo e Risiko sono grandi classici, ma ve ne sono alcuni che giocano proprio sul grado di conoscenza tra i giocatori, come Dixit.

Non sono rare invece le serate videogames tra amici. Basta un divano, una console, una TV e qualcosa da bere e sgranocchiare e si può esser certi che sarà una serata memorabile. Con le console di ultima generazione che permettono di giocare in multiplayer e anche collegandosi ad altri utenti in rete, l’esperienza di gioco diventa ancor più divertente e coinvolgente. Se poi ci si aggiunge la compagnia dei propri amici, il successo è assicurato.

Sempre rimanendo nell’ambito dell’intrattenimento, le serate trascorse a giocare a carte sono le più apprezzate ed è una soluzione intramontabile e sempre valida per passare una serata a casa.

Un’idea potrebbe essere quella di ricreare una serata a tema casinò. Se non si ha la possibilità di invitare i propri amici a casa, è una valida soluzione giocare online sfidandosi anche con altri giocatori. Numerose piattaforme online prevedono oggi una grande varietà di giochi e varianti poker, e per scoprire le migliori basterà consultare il sito Bonusfinder Italia per scegliere l’operatore in base alle recensioni di altri utenti e ai bonus offerti.

Sempre a tema casinò, sono famose le sessioni di poker casalinghe, dove il solito gruppo di amici appassionati si incontra a cadenza più o meno regolare per riunirsi attorno al tavolo verde. Sicuramente non è tra le idee più innovative, dato che i giochi di carte sono tra i passatempi più antichi, ma forse è proprio per questo che restano intramontabili e sempre efficaci per organizzare una bella serata.

Serate bricolage e fai-da-te

Per i più creativi, non c’è niente di meglio che riunirsi a casa a coltivare un hobby comune. Che si tratti di creare collanine e bigiotteria varia, o lavori di artigianato come decoupage e uncinetto, l’importante è stare insieme facendo ciò che si ama. Molto gettonato anche il modellismo e la pittura di miniature, come quelle di Warhammer. La soddisfazione nel creare qualcosa da zero condividendo questa passione con i propri amici, contribuirà a rafforzare il legame e a collezionare dei ricordi indimenticabili di quella serata.

Preparare una cena tutti insieme

Siete appassionati di cucina e vi piacerebbe cimentarvi in qualche piatto particolare alla MasterChef? Può essere una buona occasione per riunirsi tutti a casa di qualcuno e preparare assieme ogni portata come in una vera cena da ristorante stellato.

Basta un po’ di organizzazione a monte: sicuramente bisognerà suddividersi le portate e pensare a reperire tutti gli ingredienti. Una volta arrivati a casa, come in un vero ristorante, c’è chi penserà agli antipasti, chi al primo piatto, chi al secondo e così via, fino al dessert.

Ovviamente il momento finale dell’assaggio sarà molto atteso, ma il tempo trascorso insieme a preparare il tutto e a gustare il frutto del duro lavoro è qualcosa di prezioso e inestimabile che va al di là di una semplice cena.

Insomma, la casa può accogliere e far vivere serate piacevoli anche senza fare cose eccezionali, basta la voglia di stare insieme e di condividere. Tutto il resto poi, verrà da sé.