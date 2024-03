Crossover e SUV: quali sono le principali differenze?

Infine, è bene sottolineare che entrambi i modelli trovano un punto di incontro, almeno per quel che riguarda le tecnologie , come i sistemi di infotainment e di assistenza alla guida.

Esteticamente, i crossover e i SUV possono sembrare simili, ma una valutazione più attenta lo smentisce. I SUV tendono ad avere un look più imponente, con linee più squadrate, mentre i crossover vantano delle linee più morbide ed eleganti , e una silhouette che richiama le berline o le station wagon. Questa scelta stilistica non influenza solo l’aspetto estetico, ma impatta anche sulle capacità aerodinamiche e, dunque, sull’efficienza del veicolo.

Di contro, i crossover sfruttano una piattaforma detta unibody , che integra il telaio e la carrozzeria in un’unica struttura. Questo modello, che troviamo nella maggior parte delle automobili moderne, aiuta a ridurre il peso del veicolo. I crossover , soprattutto i modelli del brand premium Lexus , presentano quindi un’esperienza di guida più vicina a quella di una berlina, ma con una maneggevolezza e un comfort superiori. Caratteristiche che li rendono perfetti per l’utilizzo quotidiano.

Non è raro chiedersi quali siano le differenze tra SUV e crossover , anche se oramai queste due tipologie di veicoli sono entrate a far parte stabilmente delle nostre abitudini quotidiane. Eppure, ci sono diversi elementi da sottolineare, visto che in realtà si tratta di due tipologie di auto abbastanza differenti tra loro.