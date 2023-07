Se le attività commerciali di tutto il globo funzionano e rendono generando introiti pazzeschi, una parte di questi risultati devono un riconoscimento anche al trasporto delle merci. Un fattore decisamente importante nella catena produttiva, che consente la movimentazione delle materie prime lungo i vari angoli e spazi che sostanziano il pianeta. Qualsivoglia esercizio commerciale basa la propria offerta anche su questo elemento della filiera. Ma come avviene un trasporto merci e come effettuarlo al meglio? Scopriamolo insieme.

Linee guida per il trasporto merci

Prima di andare ad esaminare gli step che caratterizzano un corretto trasporto merci, cerchiamo di capire in cosa consiste quest’ultimo. Prima di tutto occorre specificare che esistono diverse tipologie di trasporto dei carichi: da quello via terra (strada con gli autocarri o ferroviario) a quello via mare (con le navi adibite allo scopo). I treni così come gli autocarri rappresentano gli strumenti maggiormente utilizzati per adempiere alla movimentazione della merce. Questo perché essi comportano tempistiche ridotte data l’elevata velocità con la quale avvengono i trasporti. Le linee ferroviarie così come le strade ricoprono del resto la gran parte del suolo su cui nascono e crescono le attività commerciali. Motivo per cui anche gli spostamenti delle materie prime deve necessariamente avvenire con i mezzi sopra citati più di altri.

Indicazioni utili per il trasporto

Tra le principali indicazioni legati a questa tematica rientra la natura delle merci veicolate e smistate lungo il territorio. Una volta stabilita questa caratteristica poi si procede alla scelta del giusto mezzo di trasporto: quindi mediante autocarri o linee ferroviarie per esempio. Inoltre occorre accertarsi che le merci non appartengano a quella classe di rischio e pericolosità per l’ambiente e l’individuo catalogate dal regolamento ADR. Una normativa che prende in esame tutte quelle materie ad elevato tasso di rischio per la salute umana e dell’ecosistema. Detto questo, altra valutazione importante concerne poi il peso e il volume della merce trasportata. Essa va ad inficiare sul conseguente mezzo da impiegare per lo spostamento e la movimentazione della stessa. Infine vi sono le categorie di trasporto, “0” o “4”, per citarne alcune, che inseriscono in un dato filone d’appartenenza tutte quelle merci da trattare con massima attenzione.

I rischi del trasporto merci

Quanto detto fino ad ora in merito al trasporto merci ha la propria declinazione negativa proprio nel rischio elevato che comporta la movimentazione di alcune di esse, anche se si dovesse trattare di groupage, a cui va prestata la massima attenzione in ogni fase del trasporto. Tipologie infiammabili, tossiche o che in caso di incidente durante il trasporto possono contaminare l’ambiente e porre in discussione la salute della collettività. Non sempre, infatti, le merci sono materie prime alimentari, o di facile gestione e presa in carico. Vi sono anche i carburanti, i liquidi chimici, e molti altri composti ed elementi che afferiscono sempre alla categoria in questione ma che chiamano in causa responsabilità importanti. Queste interessano soprattutto la salute della comunità e di ciò che ci circonda, e per tanto rientrano in una classificazione come quella sopra menzionata: ADR. Numeri di categoria che catalogano le suddette materie trasportate per gestire al meglio imballaggio, carico, scarico e spedizione di materiali pericolosi. Altresì importante è poi il codice kemler-ONU, che serve agli automezzi nel veicolare le merci a rischio indicando il livello a cui le stesse appartengono. A seconda di quest’ultimo esiste poi una classificazione di pericolosità, utile a chi si occupa del trasporto e a chi riceve poi la materia oggetto della spedizione. Pratiche necessarie per garantire un’idonea procedura di smistamento tutelando tutte le parti coinvolte in una simile procedura.