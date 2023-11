Feste di Natale in arrivo, ecco come organizzare il menu perfetto

Le feste di Natale sono alle porte e con loro anche la necessità di organizzare un pranzo o una cena da condividere con amici e parenti.

L’occasione è certamente ideale per ritrovarsi con persone care, allo stesso tempo, però, bisogna pensare a una serie di cose.

Dalle portate fino alla decorazione della tavola, dai pensierini da donare agli invitati fino a tutte le loro esigenze particolari.

Se si è avvezzi a ospitare persone a cena o a pranzo, si può essere più abituati a gestire numeri importanti e magari già di sa come organizzarsi.

Allo stesso tempo, però, abbiamo l’esigenza di proporre dei piatti nuovi e particolari per un pranzo o una cena che soddisfi il palato dei nostri ospiti.

Si sa, infatti, che proprio in questo periodo si tende a riproporre le ricette della tradizione, che magari si tramandano di madre in figlia e difficilmente si trova spazio per sperimentare altro, soprattutto se si tratta di riunioni di famiglia.

Allo stesso tempo, però, può esserci anche chi ha voglia di innovare, uscire dagli schemi e sperimentare qualcosa di nuovo, comunque all’altezza di un menù delle feste, ma mai provato prima.

Il web, in questo senso, offre numerosi spunti. Provando a consultare siti specializzati o dedicati a prodotti da impiegare in cucina, si possono individuare alternative davvero molto gustose; puoi sperimentare ad esempio alcune ricette STAR Tigullio.

Cosa serve, però, per elaborare un menu che sia all’altezza e come selezionare le ricette giuste per le feste?

Pensa ai tuoi invitati

Come già accennato, i menu non possono essere uguali per tutti, molto dipende dall’occasione e dagli invitati. Se stai organizzando una riunione di famiglia, magari per il pranzo di Natale e, tra gli invitati, ci sono anche persone di mezza età e oltre, meglio tenersi sul classico e proporre piatti della tradizione. Il discorso cambia, invece, se stai pensando di organizzare il cenone di Capodanno a casa tua, con tanto di balli e animazione per far divertire i tuoi amici. In questo caso puoi osare anche con ricette gourmet, esotiche, finger food e tutto ciò che possa stimolare la curiosità degli ospiti. Nota importante, non dimenticare chi ha esigenze speciali. Sempre più persone, oggi, soffrono di intolleranze alimentari o sposano specifici stili alimentari, come diete vegane o vegetariane. Cerca, quindi, di andare incontro a tutti o, quantomeno, prevedere alternative per questa fascia di invitati.

Fatti furbo ed evita sprechi ed esperimenti

Il segreto per non trascorrere la giornata della festa ai fornelli è organizzarsi per tempo, fare la spesa giusta, qualche giorno prima e scegliere ricette che si possono anche preparare prima e rifinire poco prima di essere servite e tavola. In questo modo potrai goderti anche tu la festa.

Allo stesso tempo, però, è opportuno prestare attenzione a evitare gli sprechi. Evita quindi, grandi quantità di cibo che, già sai, non si consumeranno tutte durante il pasto. Se proprio vuoi abbondare, allora scegli piatti che si possono anche conservare, congelare e consumare più in là. Se, infine, vuoi andare sul sicuro ed essere certa di fare bella figura, allora meglio presentare piatti che hai già sperimentato. Provare ricette nuove, quando si hanno numerosi invitati, non è mai una buona idea, il rischio di commettere errori è molto elevato.