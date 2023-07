Gaviscon: come scegliere quello giusto contro il reflusso

Gaviscon è una linea di prodotti ideata dall’azienda Reckitt Benckiser per combattere i sintomi del reflusso gastroesofageo. Si tratta di una condizione comune che può causare sintomi sgradevoli come bruciore di stomaco, indigestione acida e disagio allo stomaco. Questo disturbo si verifica quando l’acido dello stomaco risale nell’esofago, il tubo che collega la bocca allo stomaco, causando infiammazione e irritazione.

I prodotti Gaviscon hanno come principio attivo l’alginato di sodio, una sostanza naturale derivata dalle alghe marine. Quando entra in contatto con l’acido dello stomaco, l’alginato di sodio forma una sorta di barriera o “tappo” sulla superficie dello stomaco. Questa barriera impedisce all’acido di rifluire nell’esofago, evitando il fastidioso rigurgito acido. Inoltre, la barriera impedisce alle sostanze acido di entrare in contatto con le pareti dello stomaco e di causare il bruciore.

In aggiunta, i prodotti Gaviscon contengono anche antiacidi, come calcio carbonato e sodio bicarbonato. Questi servono ad abbassare l’acidità del contenuto dello stomaco, così da renderlo meno dannoso in caso di contatto con la parete esofagea.

Gaviscon è disponibile in varie forme farmaceutiche e formulazioni, per adattarsi alle diverse esigenze e preferenze dei pazienti. Su www.farmaciaigea.com è disponibile un’ampia selezione di prodotti Gaviscon tra i quali potrai scegliere quello più adatto a te.

Nelle sezioni seguenti, esploreremo in dettaglio l’intera gamma di prodotti Gaviscon, In questo modo, saprai qual è quello più adatto alle tue esigenze specifiche.

I prodotti della linea Gaviscon

Gaviscon è una linea di prodotti molto ampia, studiata per trattare diversi sintomi ed andare incontro a diverse esigenze.

Gaviscon bruciore e indigestione

Gaviscon bruciore e indigestione è diventato il prodotto principale della linea. Questo contiene:

500 mg di alginato di sodio;

213 mg di sodio bicarbonato;

325 mg di calcio carbonato.

Quello che distingue questa versione di Gaviscon dalle altre è proprio la presenza di due antiacidi: il sodio bicarbonato e il calcio carbonato. Questo gli permette di avere un’azione potenziata per diminuire l’acidità del contenuto dello stomaco, mentre l’alginato di sodio crea la barriera protettiva e impedisce allo stesso contenuto di risalire dall’esofago e irritare le pareti dello stomaco.

Gaviscon bruciore e indigestione è disponibile in bustine di sospensione orale a gusto menta. Può essere assunto da adulti (inclusi gli anziani) e bambini da 12 anni con dosi da 10-20 ml (da 1 a 2 bustine) dopo i pasti e la sera prima di andare a letto, fino a quattro volte al giorno. Per i bambini al di sotto dei 12 anni è consigliata l’assunzione solo su indicazione del medico.

Gaviscon Bustine

Gaviscon bustine è la versione classica del prodotto. Contiene 500 mg di sodio alginato e 267 mg di sodio bicarbonato. Anch’esso è disponibile in bustine di sospensione orale a gusto menta e può essere assunto da adulti e adolescenti al di sopra dei 12 anni con il dosaggio di 1 o 2 bustine dopo i pasti e la sera prima di andare a letto, fino a quattro volte al giorno. Anche in questo caso, può essere assunto dai bambini al di sotto dei 12 anni solo su consiglio del medico.

Dunque, la differenza tra Gaviscon bustine e Gaviscon bruciore e indigestione è che il primo contiene solo 1 antiacido (sodio bicarbonato) e il secondo ne contiene 2 (sodio bicarbonato + calcio carbonato). Per questo, l’azione antiacida di Gaviscon bustine è lievemente ridotta.

Gaviscon sospensione orale (sciroppo)

Gaviscon sospensione orale è la versione in formato flacone da 200 ml, che ricorda uno sciroppo. Per questo, viene spesso chiamato “Gaviscon sciroppo” anche se il suo contenuto è una sospensione orale gusto menta come quella delle bustine.

Con i suoi 500 mg di sodio alginato e 267 mg di sodio bicarbonato è uguale a Gaviscon bustine anche nel dosaggio. Dunque, i due prodotti differiscono solo per il formato, che rende diversa la modalità di assunzione. Infatti, Gaviscon sospensione orale va assunto con una quantità equivalente alla seconda-quarta tacca del misurino o 2-4 cucchiai (equivalenti a 1 o 2 bustine), per massimo 4 volte al giorno.

Gaviscon compresse masticabili

La versione in compresse masticabili di Gaviscon è ideata soprattutto per chi non ama la sensazione data dalla sospensione orale. Infatti, questa è piuttosto viscosa e può risultare fastidiosa per alcune persone.

Gaviscon compresse masticabili è disponibile in due dosaggi:

500 mg di alginato di sodio e 267 mg di sodio carbonato;

250 mg di alginato di sodio e 133,5 mg di sodio carbonato;

Il primo dosaggio è uguale a quello di Gaviscon bustine, dunque i due prodotti differiscono solo per la forma farmaceutica. Il secondo dosaggio è esattamente la metà del primo, dunque è adatto per sintomi più lievi. Per entrambi vale la stessa posologia di Gaviscon bustine e Gaviscon bruciore e indigestione.

Le compresse masticabili sono disponibili sia con il classico gusto menta che con gusto fragola, che non è disponibile per la sospensione orale.

Gavirepair

Gavirepair è una sorta di eccezione della linea Gaviscon, essendo l’unico prodotto a non avere come principio attivo l’alginato di sodio. Infatti, Gavirepair ha come principio attivo l’acido ialuronico, che è accompagnato da un complesso vegetale.

Anche l’azione di questo prodotto è piuttosto diversa dagli altri della linea. Infatti, l’acido ialuronico agisce direttamente sulla mucosa esofagea, aumentando la concentrazione di acqua al suo interno e combinandosi con gli amminoacidi. Questo ha un effetto lubrificante, protettivo e riparatore verso le pareti del tratto gastroesofageo.

Il prodotto può essere assunto solo dagli adulti, con una posologia di 1 bustina alla volta per 3 volte al giorno.