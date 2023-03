La spermidina è una molecola organica presente naturalmente in molti alimenti come il grano, i fagioli e i ceci, e in alcune cellule del corpo umano; è un poliammide, ovvero una molecola costituita da più di una unità di ammina e la sua funzione biologica è quella di regolare la crescita e la riproduzione cellulare.

Un vero elisir di lunga vita

La molecola organica presente naturalmente in molti alimenti ha ricevuto molta attenzione recentemente per il suo potenziale come elisir di lunga vita; il nome deriva dal fatto che è stata identificata per la prima volta nel 1678 nel seme maschile ma solo negli ultimi decenni è stata studiata per il suo ruolo nella promozione della salute e della longevità.

Uno dei principali meccanismi attraverso cui la spermidina potrebbe esercitare i suoi effetti benefici è attraverso la stimolazione dell’autofagia, un processo cellulare che consente alle cellule di ripulirsi e di smaltire i componenti danneggiati o difettosi. Molte ricerche ed esperimenti hanno dimostrato che la supplementazione di spermidina nella dieta può avere effetti anti-invecchiamento significativi, tanto da poter migliorare la funzionalità dei tessuti sani, prevenire la perdita di massa muscolare e migliorare la salute cardiovascolare.

I benefici della spermidina

La spermidina ha numerosi benefici per la salute, tra cui:

Antinfiammatorio e anti-age naturale . Ha proprietà che possono aiutare a ridurre l’infiammazione cronica, una delle principali cause dell’invecchiamento precoce. Alcuni studi hanno dimostrato come può aiutare a prevenire la formazione di rughe e altri segni dell’invecchiamento.

. Ha proprietà che possono aiutare a ridurre l’infiammazione cronica, una delle principali cause dell’invecchiamento precoce. Alcuni studi hanno dimostrato come può aiutare a prevenire la formazione di rughe e altri segni dell’invecchiamento. Alleata per il benessere cardiaco . È stata associata alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, inclusi l’infarto e l’ictus; in una ricerca condotta su anziani, la somministrazione di spermidina ha ridotto il rischio di malattie cardiache del 25%.

. È stata associata alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, inclusi l’infarto e l’ictus; in una ricerca condotta su anziani, la somministrazione di spermidina ha ridotto il rischio di malattie cardiache del 25%. Cervello reattivo . È stata associata alla prevenzione di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson. Secondo gli studi, assumerla in modo regolare e nelle giuste quantità può persino aiutare a restare molto più attivi e concentrati anche in età avanzata.

. È stata associata alla prevenzione di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson. Secondo gli studi, assumerla in modo regolare e nelle giuste quantità può persino aiutare a restare molto più attivi e concentrati anche in età avanzata. Difese immunitarie forti. Può aiutare a stimolare il sistema immunitario e prevenire le infezioni. Si tratta quindi di un ottimo alleato per poter riprendere la vita quotidiana dopo anni di mascherina e altre limitazioni che hanno in qualche modo comunque debilitato il nostro sistema di difesa.

Assumere Spermidina sotto forma di integratore o su base alimentare

Può essere assunta sia sotto forma di integratore che attraverso l’alimentazione; lo spermidina integratore

è disponibile in diverse forme, tra cui capsule, pastiglie e liquidi. Per assumerla attraverso l’alimentazione, è consigliabile consumare alimenti ricchi di questa molecola, come il grano, i fagioli, i ceci, i piselli, le noci e le banane. È importante notare che la quantità presente in questi alimenti varia notevolmente, quindi potrebbe essere necessario includere più di una fonte nella propria dieta per raggiungere una dose efficace.

Molto probabilmente, l’utilizzo di un integratore è la scelta migliore e più vantaggiosa perché può aiutare ad assumere la giusta quantità in una sola piccola capsula. Prima di assumerlo, è importante consultare un medico o un professionista sanitario per valutare se è adatto alle proprie esigenze ma soprattutto è fondamentale scegliere prodotti di alta qualità da fonti affidabili per garantire la sicurezza e l’efficacia.