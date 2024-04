L’AI a supporto dell’industria 4.0 per una supply chain più efficiente

Nell’era dell’Industria 4.0, caratterizzata da una crescente integrazione di tecnologie avanzate nei processi produttivi e logistici, l’intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come un catalizzatore cruciale per digitalizzare e automatizzare la supply chain. In particolare, le soluzioni automatizzate basate sul Machine Learning (ML) stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono le loro operazioni e ottimizzano i flussi di lavoro, raggiungendo risultati eccezionali.



Alla luce di ciò, aziende ed istituzioni stanno aumentando i propri finanziamenti nei progetti di innovazione incentrati su tecnologie all’avanguardia basate sull’AI per creare soluzioni che definiranno il futuro del magazzino.

Scoprite tutto quello che c’è da sapere al riguardo e perché si stima che le organizzazioni aumenteranno complessivamente gli investimenti nell’intelligenza artificiale nei prossimi anni.

Il ruolo dell’AI per l’automazione e l’efficienza dei processi logistici

L’intelligenza artificiale riveste un ruolo importante nella gestione di magazzino grazie alla sua capacità di analizzare, interpretare ed elaborare dati complessi per ottimizzare operazioni chiave.

Grazie a tecnologie che sfruttano l’AI è possibile prevedere la domanda futura, pianificare ordini e ottenere informazioni sulla disponibilità, nonché garantire uno stock ottimale delle merci.

Attraverso l’analisi dei dati storici e in tempo reale l’AI rileva modelli di domanda e fluttuazioni nel mercato, consentendo una pianificazione più accurata della fornitura. Ciò si traduce in una gestione delle scorte più efficiente, riducendo il rischio di sovrastoccaggio o sottostoccaggio. Inoltre, essa rende possibile prevedere gli errori all’interno del magazzino, individuare anomalie e possibili difficoltà sia nella pianificazione che nell’esecuzione delle operazioni, evitando ritardi, sprechi e costi aggiuntivi.

Il machine learning al servizio della logistica

Una delle principali componenti dell’AI che consente alle macchine di simulare attività che richiedono un certo grado di intelligenza senza l’intervento umano è il machine learning (ML), anche detto apprendimento automatico.

Esso gioca un ruolo essenziale nell’automazione e nella reattività della supply chain: sfruttando algoritmi avanzati e l’analisi dei dati, i sistemi basati sul machine learning apprendono modelli di esecuzione dei processi, permettendo di adattarsi alle mutevoli circostanze in tempo reale. Si tratta di un approccio ampiamente utilizzato per massimizzare le prestazioni di magazzino con il picking automatizzato, ovvero con robot autonomi in grado di eseguire operazioni routinarie con maggiore velocità e precisione.

Si pensi al funzionamento dei robot AutoStore che, sulla base di algoritmi di pianificazione degli spostamenti, determinano di volta in volta il percorso migliore per avvicinarsi e prelevare la merce in diversi punti del magazzino, senza richiedere l’intervento di operatori umani che, per contro, assumono il semplice ruolo di supervisori. Essi sono in grado di apprendere dai dati storici e dalle esperienze passate i percorsi di movimentazione ottimali, affinando le tecniche di prelievo e adattandosi alle variazioni della domanda. Aziende di automazione di magazzino all’avanguardia come Element Logic sono in grado di individuare soluzioni automatizzate personalizzate che si basano sulle migliori pratiche di AutoStore, rispondendo alle esigenze delle singole realtà e permettendo loro di crescere nel futuro.





Integrare l’intelligenza artificiale con altre tecnologie nella logistica

L’intelligenza artificiale si integra perfettamente con altre tecnologie per creare soluzioni avanzate. Si pensi, ad esempio, ai sistemi RFID (Radio Frequency Identification) che consentono la rilevazione univoca dei prodotti, anche quando sono in movimento, sfruttando i campi elettromagnetici. L’integrazione di intelligenza artificiale con i sistemi di RFID consente di avere pieno controllo dei prodotti in uscita e in entrata, tracciando con precisione tutte le fasi dell’approvvigionamento, e una visione completa del ciclo di vita del prodotto.

Il futuro dell’intelligenza artificiale nella logistica

L’intelligenza artificiale rappresenta una preziosa risorsa nell’ambito della logistica, con il potenziale di trasformare radicalmente il modo in cui le operazioni logistiche vengono attualmente gestite.

Si prevede che in futuro i magazzini saranno quasi completamente automatizzati: i robot contribuiranno a un numero maggiore di processi rispetto a oggi e la sinergia uomo-robot sarà ancora fondamentale per il successo aziendale. Infatti, il ruolo dell’AI non è quello di sostituire completamente gli operatori logistici, bensì quello di divenire una sorta di partner strategico per migliorare l’efficienza complessiva, ridurre al minimo gli errori e ottimizzare le operazioni logistiche in ogni singola fase.

Perciò, l’adozione dell’AI richiederà un’evoluzione delle competenze professionali degli operatori e un loro maggiore coinvolgimento, fondamentali per sfruttare al meglio le opportunità che essa può offrire. Creare una cultura aziendale che promuova la collaborazione tra l’AI e gli operatori logistici stimolerà l’innovazione creando un processo di continuo miglioramento.